Τζέφρι Επστάιν: Βρετανία και Γαλλία «ξεσκονίζουν» σεξουαλικές επιθέσεις σε θύματα στις δύο χώρες

Έκκληση για μάρτυρες απευθύνει η αστυνομία στη Βρετανία σχετικά με κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων για τη δράση του διαβόητου Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν.

Οι αρχές στη Βρετανία αναζητούν μάρτυρες σχετικά με κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης ανθρώπων και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον μίας ανήλικης τη δεκαετία του 1990, αναφερόμενη στα αρχεία που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αστυνομία του Σάρεϊ (νοτιοανατολική Αγγλία) λέει πως «έλαβε γνώση» μίας επεξεργασμένης έκθεσης του FBI, που εμπεριείχε κατηγορίες «εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός ανήλικου» παιδιού το διάστημα μεταξύ 1994 – 1996, στο χωριό Βιρτζίνια Ουότερ.

Κάλεσε κάθε άτομο που έχει στην κατοχή του πληροφορίες να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών, λέγοντας πως δεν «βρήκε κανένα ίχνος αυτών των κατηγοριών» στα αρχεία της, εξαιτίας των περιορισμένων πληροφοριών. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κανένα όνομα.

Το όνομα του πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου και της συντρόφου και συνεργού του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, εμφανίζονται, παρόλα αυτά, σε αυτήν την έκθεση, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βάσει των δημοσιευμάτων, αυτές οι κατηγορίες διατυπώθηκαν από έναν ανώνυμο μάρτυρα, που υποστήριξε πως μία γυναίκα δέθηκε σε ένα τραπέζι και «βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ», την ώρα που ο πρίγκιπας Άντριου και άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τις σκηνές.

Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο κατά τη δημοσίευση ενός πρώτου όγκου σχετικών εγγράφων του σεξουαλικού εγκληματία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τον πρίγκιπα Άντριου, που κατηγορήθηκε από την Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζιουφρέ για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνη ήταν 17 ετών, αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι τον Οκτώβριο λόγω των σχέσεών του με το Αμερικανό χρηματιστή. Εκείνος αρνείται κάθε κατηγορία σε βάρος του. Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025.

Στελέχη της βρετανικής αστυνομίας ερευνούν αυτήν τη στιγμή τις κατηγορίες που εμπεριέχονται σε αυτούς τους νέους φακέλους Επστάιν ή τις αποκαλύψεις που έχουν προκύψει μετά τη δημοσίευσή τους.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, όπου βρίσκεται η κατοικία Royal Lodge στην οποία διέμενε για χρόνια ο πρώην πρίγκιπας διερευνά καταγγελίες βάσει των οποίων ο Άντριου είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με μία δεύτερη γυναίκα που είχε σταλεί από τον Επστάιν το 2010, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του φερόμενου θύματος.

Άλλα στελέχη της αστυνομίας διερευνούν τον ενδεχόμενο ρόλο που έπαιξε ο Άντριου στην άφιξη των πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μετέφεραν γυναίκες τις οποίες έστελνε ο Επστάιν ή στη διαβίβαση απόρρητων πληροφοριών στον χρηματιστή, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για το διεθνές εμπόριο.

Υπόθεση Επστάιν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό κάλεσε την Τετάρτη πιθανά θύματα του Τζέφρι Επστάιν να καταθέσουν ή να υποβάλουν μήνυση, την ώρα που πέντε δικαστές διεξάγουν έρευνα για ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν στη Γαλλία ή των οποίων θύματα ή θύτες είναι Γάλλοι.

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η Λορ Μπεκιό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό δίκτυο franceinfo.

«Εάν το επιθυμούν, θα παραλάβουμε το σύνολο των δηλώσεων που θα ήθελαν να κάνουν, είτε μέσω μηνύσεων είτε μέσω καταθέσεων», διαβεβαίωσε η Μπεκιό.

Η εισαγγελία του Παρισιού είναι αρμόδια «είτε στην περίπτωση που οι δράστες είναι Γάλλοι», «περιλαμβανομένου του ενδεχόμενου τα γεγονότα να έχουν εκτυλιχθεί στο εξωτερικό», «είτε όταν τα θύματα είναι Γαλλίδες», επισήμανε η επικεφαλής της.

Στις 14 Φεβρουαρίου η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε το θέμα σε εξειδικευμένους δικαστές για να αναλύσουν πιθανά αδικήματα που συνδέονται με Γάλλους πολίτες, «ιδίως σεξουαλικής ή οικονομικής φύσης».

Αυτές οι δύο «έρευνες-πλαίσιο» θα επιτρέψουν την ανάλυση εκατομμυρίων εγγράφων και την εκμετάλλευση ανοικτών πηγών, όπως άρθρα του Τύπου», σημείωσε η Μπεκιό.

Η εισαγγελία διευκρίνισε πως προχώρησε σε «εσωτερική ανάλυση του φακέλου της έρευνας» σχετικά με τον πρώην επικεφαλής πρακτορείου μοντέλων Ζαν Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2022.

Οι δικαστές εξετάζουν, επίσης, μία αναφορά που κατέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, σχετικά με καταγγελίες σε βάρος του διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος αντάλλαξε δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρόνια με τον Τζέφρι Επστάιν. Επιπλέον, την υπόθεση του Ντανιέλ Σιάντ, ενός «κυνηγού» μοντέλων, έπειτα από μια καταγγελία για βιασμό. Και την υπόθεση του μαέστρου Φρεντερίκ Σασλίν, έπειτα από μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το γραφείο της εισαγγελέα ανέφερε επίσης πως εργάζεται σε συντονισμό με την Οικονομική Εισαγγελία, που ξεκίνησε, στις αρχές Φεβρουαρίου, μια προκαταρκτική έρευηνα για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού και πρώην προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, Ζακ Λανγκ και της κόρης του Καρολίν Λανγκ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται επίσης στους «Φακέλους Επστάιν».