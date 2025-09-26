Τζέιμς Κόμι: Για δύο αδικήματα κατηγορείται ο πρώην διευθυντής του FBI – «Από τους χειρότερους ανθρώπους», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις κατηγορείται ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καθαιρέσει από την ηγεσία τον Τζέιμς Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Δικαιοσύνη στην Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου ζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «Δικαιοσύνη στην Αμερική», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε ανάρτησή του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Comey (@comey)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία την Παρασκευή.