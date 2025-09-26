Κόσμος

Τζέιμς Κόμι: Για δύο αδικήματα κατηγορείται ο πρώην διευθυντής του FBI – «Από τους χειρότερους ανθρώπους», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον πρώην διευθυντή του FBI - «Είμαι αθώος», δηλώνει ο ίδιος
Τζέιμς Κόμι
Ο πρώην διευθυντής FBI, Τζέιμς Κόμι / Φωτογραφία αρχείου Reuters

Για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις κατηγορείται ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καθαιρέσει από την ηγεσία τον Τζέιμς Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Δικαιοσύνη στην Αμερική» 

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου ζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «Δικαιοσύνη στην Αμερική», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

Ανάρτηση

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε ανάρτησή του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Comey (@comey)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία την Παρασκευή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χαμός σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα: Έγινε αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο λόγω επιβάτη που προκάλεσε επεισόδιο – Δείτε βίντεο
Αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο και προσπάθησαν να τον συλλάβουν αλλά ο επιβάτης συνέχισε να κοπανιέται και να αρνείται να εγκαταλείψει το αεροπλάνο, φτάνοντας στο σημείο να συρθεί στο πάτωμα
Άνδρας
Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967 και οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον – Δείτε βίντεο από το κακόγουστο λογοπαίγνιο
Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες - Την Πέμπτη εκτελέστηκαν 2 θανατοποινίτες σε Τέξας και Αλαμπάμα, ο ένας με εισπνοή αζώτου – μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου
Ντόναλντ Τραμπ
2
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας, σύμφωνα με τους Financial Times
Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα διαβεβαιώνοντας πως σε αυτά τα σχέδια δεν περιλαμβάνεται ο εκτοπισμός των Παλαιστίνιων
Τόνι Μπλερ 1
Ο Μερτς θέλει να δώσει δάνειο 140 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά κεφάλαια
Ο Γερμανός καγκελάριος καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν «παγώσει» μετά την εισβολή στην Ουκρανία
Ο Φρίντριχ Μερτς 2
Newsit logo
Newsit logo