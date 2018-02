Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη 49χρονη Τζένιφερ Άνιστον τη στιγμή που έφτανε στα Sony Studios στο Λος Άντζελες. Λίγες ουσιαστικά ώρες μετά την κοινή δήλωση που εξέδωσε με τον Τζάστιν Θερού για τον χωρισμό τους.

Η Τζένιφερ Άνιστον, ντυμένη απλά, κάλυπτε το πρόσωπό της με ένα μεγάλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οι φήμες είχαν αρχίσει να φουντώνουν από τη στιγμή που η διάσημη ηθοποιός γιόρτασε με φίλες τα 49α γενέθλιά της πριν από λίγες μέρες και ο Τζάστιν Θερού είχε εντοπιστεί αρκετές φορές μόνος στη Νέα Υόρκη. Πολύ μακριά από το σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν πως είχαν χωρίσει από το τέλος του 2017. Μετά από δύο χρόνια γάμου και συνολικά πέντε χρόνια κοινής ζωής. Ο χωρισμός τους, όπως σημείωσαν Τζένιφερ Άνιστον και Τζάστιν Θερού, ήταν κοινή απόφαση και πάρθηκε με αγάπη.

Η τελευταία φορά που ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει το ζευγάρι ήταν κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Cabo San Lucas, στο Μεξικό, την 1η Ιανουαρίου. Αυτό είναι και το δεύτερο διαζύγιο για την Τζένιφερ Άνιστον χρόνια μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ λόγω Αντζελίνα Τζολί.

Jennifer Aniston Spotted For First Time Since Justin Theroux Split Announcement https://t.co/NK2GtoVp8B pic.twitter.com/et8cDfVW7p

— Wickjobs (@abdiJosssS) February 16, 2018