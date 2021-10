Στο Οβάλ Γραφείο βρέθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνάντησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Συνάντηση και με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είχε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε στο Λευκό Οίκο λίγες ώρες αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Το κλίμα στη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν ήταν πολύ θερμό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Τζο Μπάιντεν για τρία συγκεκριμένα θέματα, με πρώτο φυσικά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Βαθύτατα ευγνώμονες στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε την επείγουσα ανάγκη οι πολιτικοί ηγέτες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, την διανομή των εμβολίων κατά της Covid-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

«Είμαστε ευγνώμονες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, για την συνεχή στήριξη στον Οικουμενικό Θρόνο και τις ιδέες και τις αρχές τις οποίες προσπαθούμε να προστατεύσουμε, αγωνιζόμενοι την ίδια ώρα να επιβιώσουμε στην ιστορική μας έδρα, την Κωνσταντινούπολη», ανέφερε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη.

