Μια επίσκεψη ιστορική και συμβολική από κάθε άποψη είναι αυτή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο.

Ο Τζο Μπάιντεν, υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά την διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής και διαβεβαίωσε ότι η χώρα θα έχει την ακλόνητη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην ρωσική εισβολή.

«Θα ανακοινώσω την αποστολή επιπλέον σημαντικών όπλων, κυρίως πυρομαχικών για τα συστήματα πυροβολικού, αντιαρματικών συστημάτων και ραντάρ αεροπορικής παρακολούθησης», δήλωσε στο Κίεβο ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Το νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, θα ανακοινωθεί αύριο.

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο ως «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης».

«Τζόζεφ Μπάιντεν, καλωσήρθατε στο Κίεβο! Η επίσκεψή σας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης προς όλους τους Ουκρανούς», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από σχεδόν έναν χρόνο», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε κατά την διάρκεια ομιλίας, το θάρρος της Ουκρανίας στον πόλεμο και σημείωσε ότι είχε επισκεφθεί έξι φορές το Κίεβο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Το ήξερα ότι θα επιστρέψω», είπε.

