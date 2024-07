Τζο Μπάιντεν: Τι τον έπεισε να αποσυρθεί, ποιοι το γνώριζαν και η σύσκεψη που ανέτρεψε τα πάντα

Ολόκληρος ο πλανήτης «πάγωσε» με την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί απο την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πως έφτασε στο σημείο παραίτησης και ποιοι από τους Δημοκρατικούς το γνώριζαν.

Πολλά ερωτηματικά δημιουργήθηκαν γύρω από την γραπτή ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ο οποίο χτες (21.07.2024) δήλωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τις προεδρικές εκλογές για την προεδρία των ΗΠΑ. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή αφού ο Τζο Μπάιντεν είναι ο δεύτερος πρόεδρος που παραιτείται και ο πρώτος που το κάνει σε διάστημα τόσο κοντινό από τις εκλογές.

Ο 82χρονος Μπάιντεν μετά την ξαφνική παραίτησή του, σε δεύτερη δημοσίευσή του δήλωσε ότι υποστηρίζει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για την προεδρία της Αμερική. Βέβαια, ούτε η Χάρις, ούτε κάποιοι άλλοι Δημοκρατικοί δεν γνώριζαν για αυτή την κίνηση που σκόπευε να κάνει ο πρόεδρος.

Ο ίδιος είπε πως θα μιλήσει εντός της εβδομάδας για την απόφασή του, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Σύμφωνα με το CNN, ήταν ένας χαμηλών τόνων τρόπος για να αποκαλυφθεί μια από τις πιο ιστορικές αποφάσεις στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική. Παρόλο που ο Μπάιντεν υποστήριζε ότι παραμένει στην κούρσα ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά το debate εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σιγά – σιγά και σταδιακά «έχανε» πιστούς ακολούθους του από το πλευρό του, οι οποίοι άρχισαν να του ασκούν πιέσεις για να παραιτηθεί. Έτσι ο ίδιος, ανάγκασε τον εαυτό του να αποσυρθεί στο Ντέλαγουερ, όπου και πήρε την απόφαση τις τελευταίες μέρες, τελικά και παραδέστηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος, πιστός στο Δημοκρατικό Κόμμα για περισσότερο από μισό αιώνα, που θεωρούνταν βάρος για την κάλπη.

Η πίεση από τους ηγέτες του κόμματος, τους βουλευτές και τους δωρητές – και οι δημοσκοπήσεις – αποδείχθηκε τελικά αληθινή και «δικαιώθηκε». Πιο απομονωμένος από ποτέ, ο Τζο Μπάιντεν δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση τόσο παρασκηνιακά όσο και δημοσίως. Έτσι, κατέληξε στην απόφαση που δημοσιοποίησε χτες, αιφνιδιάζοντας την Αμερική και ολόκληρο τον πλανήτη.

Η καμπάνια του Μπάιντεν άρχισε να καταρρέει μετά το debate του Ιουνίου. Ό,τι κι αν προσπάθησε ο πρόεδρος και η ομάδα του για να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των Δημοκρατικών απλά απέτυχε να απομακρύνει την αντίληψη ότι η ηλικία του Μπάιντεν ήταν υπερβολική και η υγεία του υπερβολικά εύθραυστη για να παραμείνει στη κούρσα.

Με δύο αναρτήσεις το απόγευμα της Κυριακής στο X, ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα και υποστήριξε την αντιπρόεδρό του, Καμάλα Χάρις, με την ελπίδα να συνενώσει γρήγορα το κόμμα τους και να ξεπεράσει το χάος που είχε κατακλύσει τους Δημοκρατικούς από τη συζήτηση.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV