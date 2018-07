Μπορεί να γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του στη Σαρδηνία.

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον διάσημο ηθοποιό ενώ επιβιβαζόταν σε ιδιωτικό τζετ το πρωί της Πέμπτης.

Τον Τζορτζ Κλούνεϊ συνόδευε η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν, ενώ είχαν μαζί και τα δίδυμα μωράκια τους Ella και Alexander.

FIRST PHOTOS: George Clooney is spotted leaving the hospital following his scooter accident in Italy. Amal and daughter Ella accompanied him as he made his way to a waiting jet.

Looks like he’s in a lot of pain – Full photo set here: https://t.co/HcUmB9sbEy#GeorgeClooney pic.twitter.com/Uuis0Eoakz

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) July 12, 2018