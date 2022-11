Έφυγε σε ηλικία 91 ετών από τη ζωή ο Τζορτζ Λόις (George Lois), ο ομογενής με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία, ο οποίος εισήγαγε την αντικουλτούρα στη διαφήμιση και σχεδίασε αξιομνημόνευτα εξώφυλλα για το διάσημο αμερικανικό περιοδικό Esquire.

Ο Τζορτζ Λόις (George Lois), ο πιο γνωστός καλλιτεχνικός διευθυντής του 20ου αιώνα, «μπόλιασε» την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960 και του ’70 στη μεταπολεμική διαφήμιση και δημιούργησε εκπληκτικά εξώφυλλα για το Esquire, καυτηριάζοντας τον αμερικανικό ρατσισμό και τη συμμετοχή στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Γεννημένος στο Μανχάταν στις 26 Ιουνίου του 1931, ήταν ένα από τα τρία παιδιά των μεταναστών, Χάρη Λόη και Βασιλικής Θανασούλη με καταγωγή από την ορεινή Ναυπακτία. Ο Τζορτζ και οι αδερφές του, Παρασκευή και Χαρίκλεια, μεγάλωσαν στο Μπρονξ.

Ο Τζορτζ Λόις πέθανε στο σπίτι του στο Μανχάταν στα 91 του χρόνια. Οι πνευματώδεις, ασεβείς διαφημιστικές του καμπάνιες, διέλυσαν τις συνήθειες του κλάδου. Ο γιος του ο Λουκ επιβεβαίωσε τον θάνατο του πατέρα του, μόλις δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρα του, Ρόζμαρι.

Στο άρθρο τους για τον Λόις, οι New York Times κάνουν λόγο για έναν οργισμένο και ασυμβίβαστο άνδρα που γκρέμισε τις διαφημίσεις που έως τότε βασίζονταν σε ρομαντικές εικόνες.

Σε μια διαφήμιση, ένας χιμπατζής έδειξε την απλότητα μίας ηλεκτρονικής συσκευής Xerox. Σε ένα άλλο, ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζο Λούις, ο οποίος ήταν βαθιά χρεωμένος στην εφορία, εμφανίστηκε σε διαφήμιση ρωτώντας, «Πού ήσουν όταν σε χρειαζόμουν;».

#Chimpanzee "George Lois, 91, Who Brought the Counterculture to Advertising, Dies" by Robert D. McFadden via NYT https://t.co/9oaFzPaiEA He became well known for the covers he designed for Esquire magazine, many of them wordless critiques of American society. pic.twitter.com/t57bST0lDX