Παρά τα προβλήματα υγείας του, ο πρώην γερουσιαστής Μπομπ Ντόουλ, ζήτησε και πήγε να αποτίσει φόρο τιμής στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους ο οποίος πέθανε στα 94 του χρόνια το Σάββατο (01/12/2018). Η προσπάθειά του ήταν συγκινητική κάτι που σχολίασαν και τα παιδιά του Μπους λέγοντας ότι αυτό που έγινε ήταν απίστευτο. Υποβασταζόμενος σηκώθηκε από το αναπηρικό καροτσάκι και χαιρέτισε στρατιωτικά τον καλό του φίλο.

Ο Μπομπ Ντόουλ είχε αναμετρηθεί με τον Τζορτζ Μπους το 1988 για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ. Το Σάββατο σε δηλώσεις του στο CNN χαρακτήρισε τον θάνατο του Μπους, ως τέλος εποχής αφού ο Μπους ήταν ο τελευταίος βετεράνος του Β Παγκοσμίου Πολέμου που εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε τον συγκινητικό αποχαιρετισμό του Μπομπ Ντόουλ στον Τζορτζ Μπους

Bob Dole stands from wheelchair to join mourners honoring George H.W. Bush at the Capitol https://t.co/mkW4qoWdn0 pic.twitter.com/8Yt4svRY27

— TIME (@TIME) December 4, 2018