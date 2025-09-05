Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι 5 πιθανοί κληρονόμοι της αυτοκρατορίας μόδας και το μοναδικό πράγμα που μετάνιωσε στη ζωή του

Χωρίς να έχει αφήσει πίσω του απογόνους, ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι δημιουργεί αρκετά ερωτήματα για τον μέλλον του πασίγνωστου οίκου μόδας. Αν και τα τελευταία χρόνια τα κέρδη της εταιρείας είχαν συρρικνωθεί από την γενικότερη ύφεση που περνά ο κλάδος, οι επενδυτές θεωρούν πως είναι μία κατάλληλη ευκαιρία να εξαγοράσουν το μοναδικό «παιδί» του μεγάλου σχεδιαστή.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (05.09.2025) σε ηλικία 91 χρόνων και ήταν ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και την οποία διατήρησε αυστηρό έλεγχο – τόσο της δημιουργικής όσο και της διοικητικής πλευράς – μέχρι το τέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024, η εταιρεία του απέφερε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έσοδα τα οποία θεωρούνται «πεσμένα» για τα επίπεδα της συγκεκριμένης αυτοκρατορίας μόδας. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, λένε ειδικοί του κλάδου όπως ο Mario Ortelli, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων πολυτελείας Ortelli&Co.

«Θα μπορούσε η Giorgio Armani να αποτελέσει έναν ενδιαφέροντα στόχο; Η απάντηση είναι απολύτως ναι — είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες στον κόσμο, με ένα στυλιστικό όραμα που είναι σαφώς και μοναδικά καθορισμένο», δήλωσε ο Ortelli, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία μεσοπρόθεσμα θα ήταν απίθανη.

Με την πάροδο των χρόνων, ο κατασκευαστής των δημοφιλών κοστουμιών προσεγγίστηκε αρκετές φορές από άλλες πολυτελείς μάρκες αλλά ο Τζόρτζιο Αρμάνι παρέμεινε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές, και απέκλειε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που θα μείωνε τον έλεγχό του στην εταιρεία. Έτσι, αρνήθηκε να εισαγάγει τον όμιλό του στο χρηματιστήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, την οποία διηύθυνε με έμπιστα μέλη της οικογένειάς του και ένα δίκτυο μακροχρόνιων συναδέλφων.

Η μικρότερη αδερφή του, Ροζάνα, οι 2 ανιψιές, Σιλβάνα και Ρομπέρτα, ο ανιψιός του, Αντρέα Καμεράνα, είναι μερικά από αυτά τα έμπιστα μέλη. Οι ανιψιές και ο ανιψιός του κατέχουν σημαντικούς ρόλους στην ομάδα ενώ το δεξί του χέρι ήταν ο Πανταλέο Ντελ’Όρκο, που για εκείνον ήταν επίσης μέλος της οικογένειας του.

Και οι 5 είναι πιθανοί κληρονόμοι της αυτοκρατορίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του οίκου μόδας θα γίνουν γνωστές, όταν ανοιχτεί η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στόχος του να διασφαλίσει την αυτοκρατορία του

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άρχισε να σκέφτεται ένα σχέδιο για την ομαλή διαδοχή και την διατήρηση της ανεξαρτησίας της εταιρείας πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, γεγονός που τον οδήγησε στη δημιουργία ενός ιδρύματος το 2016.

Ο σχεδιαστής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera το 2017 ότι ένας τέτοιος μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να βοηθήσει τους κληρονόμους του να τα βγάλουν πέρα ​​και να αποτρέψει την εξαγορά ή τη διάλυση του ομίλου.

Το ίδρυμα κατέχει επί του παρόντος ένα συμβολικό μερίδιο 0,1% στον όμιλο, αλλά μετά τον θάνατό του αναμενόταν να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο.

Είπε επίσης ότι 3 υποψήφιοι που είχε ορίσει θα διοικούσαν το ίδρυμα.

Ο Armani συνέταξε επίσης νέο καταστατικό της εταιρείας που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μετά τον θάνατό του, το οποίο περιγράφει τις μελλοντικές αρχές διακυβέρνησης για όσους κληρονομήσουν τον όμιλο.

Το καταστατικό που είχε υπογράφει ο Τζόρτζιο Αρμάνι πριν τον θάνατό του, απαιτεί «προσεκτική προσέγγιση στις εξαγορές» και διαιρεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου και εξουσίες.

Στην τελευταία του συνέντευξη στους Financial Times, ο σχεδιαστής μόδας δήλωσε ότι επιθυμεί μια σταδιακή παράδοση της εξουσίας στους στενότερους συνεργάτες και την οικογένειά του.

«Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των ευθυνών που πάντα αναλάμβανα σε εκείνους που ήταν πιο κοντά μου… όπως ο Λίο Ντελ’ Όρκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας», είχε δηλώσει.

Σε διοικητικό επίπεδο, ο όμιλος θα πρέπει να καλύψει τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου που κατείχε ο ίδιος ο Giorgio Armani, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν βετεράνους όπως ο Giuseppe Marsocci και ο Daniele Ballestrazzi.

Η επιλογή της σωστής δημιουργικής δομής μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Η ανιψιά του Armani, η Σιλβάνα, συνεργάστηκε με τον θείο της στο σχεδιασμό των γυναικείων συλλογών, ενώ ο Dell’Orco συνεργάστηκε μαζί του στις ανδρικές συλλογές.

«Θα έχει η εταιρεία έναν μόνο δημιουργικό διευθυντή; Ή θα υπάρχουν πολλαπλοί δημιουργικοί διευθυντές ή διευθυντές ανά γραμμή; Αυτό είναι κάτι που ο Τζόρτζιο Αρμάνι πιθανότατα έχει περιγράψει στις οδηγίες που θα εφαρμόσει το ίδρυμα», δήλωσε ο Ortelli.

Και αν όπως φαίνεται ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε προνοήσει για το μέλλον της αυτοκρατορίας του, φαίνεται πως δεν είχε υπολογίσει σωστά την αξιοποίηση του ελεύθερού του χρόνου.

Μιλώντας στους FΤ είχε αποκαλύψει πως το μοναδικό πράγμα που είχε μετανιώσει είναι ότι αφιερώσει πολύ χρόνο στη δουλειά του.

«Το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι πέρασα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου», είχε πει.

Φόρος τιμής για το σύμβολο της Ιταλίας

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Τα social media έχουν πλημμυρίσει από θερμά μηνύματα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασημοτήτων και θαυμαστών του σχεδιαστή αποχαιρετούν με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Τζόρτζια Μελόνι: «Έφερε κύρος στην ιταλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο» της Ιταλίας.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι μας άφησε σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, την ωριμότητα και τη δημιουργικότητά του, έφερε κύρος στην ιταλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Βαλεντίνο Γκαραβάνι: «Θρηνώ κάποιον που πάντα θεωρούσα φίλο και ποτέ ανταγωνιστή»

«Σήμερα θρηνώ κάποιον που πάντα θεωρούσα φίλο και ποτέ ανταγωνιστή. Δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ στο τεράστιο ταλέντο του, στις αλλαγές που έφερε στη μόδα και, πάνω απ’ όλα, στην ακλόνητη αφοσίωσή του σε ένα και μονοδικό στυλ: το δικό του», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο επίσης εμβληματικός σχεδιαστής συνοδεύοντάς την με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Άννα Γουίντουρ: «Είχε ισχυρή προσωπικότητα και όραμα»

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα και όραμα, που αναγνώριζες αμέσως τη δουλειά του, όπου κι αν την έβρισκες. Κατανοούσε την εξουσία, τη στάση, τη κομψότητα όσο κανείς άλλος στη μόδα και τις γυναίκες: πώς ήθελαν να ντύνονται και τι μήνυμα ήθελαν να στέλνουν καθώς διεκδικούσαν τον εαυτό τους κατά την άνοδό του στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και μετά», σημείωσε μεταξύ άλλων η επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast, σε δήλωσή της στο ΑP, προσθέτοντας:

«Για εκείνον, η μόδα δεν ήταν ένα πράγμα: ήταν επίσης ο κινηματογράφος, η μουσική, ο αθλητισμός, η τέχνη, το ντιζάιν και η αρχιτεκτονική. Αφησε το στίγμα του σε όλους αυτούς τους χώρους — και όπου αλλού βρέθηκε».

Ρίτσαρντ Γκιρ: «Είχε βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου»

Ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο περιοδικό The Hollywood Reporter ανέφερε: «Ο Τζόρτζιο ήταν σίγουρα μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης. Ένας οραματιστής. Με το βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου. Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του. Και φρόντιζε [να είναι] ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιοι που τους φόβιζε λόγω της απαιτητικής του φύσης. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο αιλουροειδές», συμπλήρωσε.

Βικτώρια Μπέκαμ: «η κληρονομιά του θα ζει για πάντα»

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Τζιόρτζιο Αρμάνι — έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls, σε story της στο Instagram.

Μόργκαν Φρίμαν: «Η κληρονομιά κομψότητας και διαχρονικού στυλ θα αντέξει στον χρόνο»

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δήλωσή του στο THR, ανέφερε: «Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε προσωπικές στιγμές και στις πιο λαμπρές σκηνές, είχα την τιμή να φοράω δημιουργίες του Αρμάνι. Σήμερα, τιμούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ιδιοφυΐα άγγιξε πολλές ζωές και η κληρονομιά κομψότητας και διαχρονικού στυλ θα αντέξει στον χρόνο».

Τζούλια Ρόμπερτς: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος»

Τον δικό της φόρο τιμής θέλησε να καταθέσει και η Τζούλια Ρόμπερτς καθώς μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram με την φράση: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος» μαζί με ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Roberts (@juliaroberts)

Λάουρα Παουζίνι: «Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ»

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram την οποία συνόδευσε με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

«Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Pausini Official (@laurapausini)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ήταν ένας οραματιστής»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram Story του ένα κοινό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο είναι μαζί και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, συνοδεύοντας το με λόγια συγκίνησης: «Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας οραματιστής, η επιρροή του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ το χώρο του ντιζάιν», έγραψε.

«Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στο Μιλάνο και θυμάμαι ότι με εντυπωσίασε η δημιουργικότητα και η ιδιοφυΐα του. Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα», συμπλήρωσε.

Aστον Κούτσερ: «Ο οραματιστής και ευγενικός Τζόρτζιο Αρμάνι»

«Ο οραματιστής και ευγενικός Τζόρτζιο Αρμάνι», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στην ανάρτησή του στο Χ. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Visionary kind human Giorgio Armani, RIP https://t.co/tOjVQWtoxG — ashton kutcher (@aplusk) September 4, 2025

Ρις Γουίδερσπουν: «Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του»

Η σταρ απέτισε τον δικό της φόρο τιμής με story της στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα θρυλικό ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στον κύριο λογαριασμό της, στα οποία φοράει δημιουργίες του διάσημου σχεδιαστή με ένα εκτενέστερο μήνυμα:

«Ήταν ένα όνειρο να δουλεύω με τον Τζόρτζιο Αρμάνι! Ένας θρυλικός σχεδιαστής που χάρισε στον κόσμο τόσο πολύ στυλ, κομψότητα και χάρη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να φορέσω τόσα πολλά από τα πανέμορφα φορέματά του. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και με όλους τους υπέροχους ανθρώπους στο ατελιέ του αυτές τις δύσκολες στιγμές».