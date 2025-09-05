Τζόρτζιο Αρμάνι: Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον θρύλο της μόδας ώρες πριν το λαϊκό προσκύνημα

Απέραντη είναι η θλίψη που έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, του μύθου της μόδας που εφυγε την Πέμπτη 04.09.2025 από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Πλήθος κόσμου, έχει συγκεντρωθεί ήδη στην οδό Via Bergognone, στο άνδρο του οίκου μοδας στο Μιλάνο που σε λίγες ώρες η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Δύο φορές τον χρόνο, η ήσυχη οδός Via Bergognone στο Μιλάνο γεμίζει από κόσμο, καθώς το Teatro Armani φιλοξενεί τις επιδείξεις μόδας της Εβδομάδας Μόδας. Από το 2000, ο χώρος στεγάζει την έδρα του Giorgio Armani, με το ειδικά διαμορφωμένο θέατρο να μετατρέπεται κάθε σεζόν σε πασαρέλα, αναφέρει ο Guardian.

Την Παρασκευή, ωστόσο, το πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο είχε διαφορετικό σκοπό. Με βουβή θλίψη, άνθρωποι από όλο τον κόσμο έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον οραματιστή σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα δημιουργήσει ειδικό χώρο στο κεντρικό της κτίριο, ώστε το κοινό να μπορέσει να δει το φέρετρο και να αποχαιρετήσει τον σχεδιαστή από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Η κηδεία, που θα τελεστεί τη Δευτέρα, θα παραμείνει ιδιωτική, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου. Ήδη στήνονται προστατευτικά κιγκλιδώματα στον δρόμο, καθώς αναμένονται μεγάλες ουρές.

Ο Αρμάνι, γνωστός και ως «βασιλιάς» της ιταλικής μόδας, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Από ταπεινή αφετηρία στη γενέτειρά του Πιατσέντσα την περίοδο του πολέμου, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο.

Η αυτοκρατορία του εκτείνεται από τη μόδα και την ομορφιά έως ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακόμη και σοκολατοποιία, με την περιουσία του να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 δισ. λίρες.