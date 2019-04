Τζούλιαν Ασάνζ: Τον συνέλαβαν μετά από αίτημα των ΗΠΑ

Μετά από χρόνια μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, η προστασία που παρείχε το κράτος της κεντρικής Αμερικής στον Τζούλιαν Ασάνζ έλαβε τέλος. Και αυτό γιατί, όπως αποδεικνύεται, το ήθελαν οι ΗΠΑ.

Ο λόγος που ο Τζούλιαν Ασάνζ συνελήφθη δεν είναι μόνο η παραβίαση των όρων αναστολής του αλλά και αίτημα των ΗΠΑ για την έκδοσή του ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, για δεύτερη φορά για λογαριασμό των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10.53 μετά την άφιξή του στο αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πρόκειται για αίτημα έκδοσης στο πλαίσιο του κεφαλαίου 73 του Πρωτοκόλλου Έκδοσης. Θα προσαχθεί κρατούμενος στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ το συντομότερο δυνατόν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι εικόνες από τη στιγμή που ο Τζούλιαν Ασάνζ σύρεται με τη βία και ενώ προσπαθεί να αντισταθεί, μάταια, έκαναν το γύρο του κόσμου. Και προκάλεσαν σοκ. Χρειάστηκε ένα αίτημα των ΗΠΑ για να πετάξει το Εκουαδόρ με τις… κλωτσιές από την πρεσβεία του στο Λονδίνο τον ιδρυτή του Wikileaks.

Ο Ασάνζ είχε βρει καταφύγιο εκεί τα τελευταία έξι χρόνια καθώς του είχε χορηγηθεί άσυλο και είχε γλιτώσει τη σύλληψη για τις κατηγορίες σχετικά με βιασμό και σεξουαλική επίθεση που είχε γίνει παλιότερα στη Σουηδία.

Από τη στιγμή που στον Ισημερινός εξέλεξε νέο πρόεδρο, τον Λενίν Μορένο, η στάση της χώρας προς τον Ασάνζ άρχισε να αλλάξει δραματικά. Η προστασία που του παρείχε η κυβέρνηση του Ραφέλ Κορέα είχε αρχίσει να «ξεθωριάζει». Το Κίτο κατηγορούσε πλέον τον Ασάνζ για παραβίαση των όρων αναστολής. Αν και οι υποθέσεις του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης είχαν μπει στο αρχείο από τις σουηδικές αρχές, η Βρετανία είχε αρνηθεί να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης για παραβίαση των όρων αναστολής. Ήρθε και το αίτημα των ΗΠΑ για έκδοση και έδεσε το… «γλυκό» μιας προαναγγελθείσας σύλληψης.

Ο Ισημερινός αποφάσισε «κατά κυρίαρχο τρόπο» να αφαιρέσει την διπλωματική ασυλία που είχε χορηγήσει στον ιδρυτή της WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, ήταν η πρώτη αντίδραση, μέσω twitter, από τον πρόεδρο του Εκουαδόρ Λενίν Μορένο.

«Ο Ισημερινός αποφάσισε κατά κυρίαρχο τρόπο να αφαιρέσει την διπλωματική ασυλία από τον Τζούλιαν Ασάνζ διότι παραβίασε επανειλημμένως τις διεθνείς συμβάσεις και το πρωτόκολλο της συγκατοίκησης», έγραψε ο Μορένο. Για τον προκάτοχό του, όμως, πρόκειται για προδοσία.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B

— Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019