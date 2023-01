Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Βρετανού ηθοποιού, Τζούλιαν Σαντς, συνεχίζονται στην ορεινή περιοχή της Καλιφόρνια, εκεί όπου χάθηκαν τα ίχνη του, με τις Αρχές να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες με τις οποίες θα μπορούν να ανιχνεύσουν ηλεκτρονικές συσκευές και πιστωτικές κάρτες που μπορεί να υπάρχουν εκεί.

Οι Αρχές της κομητείας Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια συνεχίζουν τις έρευνες εντοπισμού του αγνοούμενου Βρετανού ηθοποιού, με τον σερίφη να ανακοινώνει ότι οι νέες τεχνολογίες είναι «ελπιδοφόρες», καθώς με αυτές θα μπορέσουν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια έναν τομέα στον οποίο θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Τα ίχνη του ηθοποιού χάθηκαν στην οροσειρά Σαν Γκάμπριελ στη νότια Καλιφόρνια όπου είχε πάει για πεζοπορία σε μεγάλο υψόμετρο και οι έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές δεν ήταν δυνατές λόγω κακών συνθηκών. Η εξαφάνιση του ηθοποιού δηλώθηκε στις 13 Ιανουαρίου από φίλο του.

«Η αναζήτηση για τον Τζούλιαν Σαντς συνεχίζεται μόνο από αέρος με ελικόπτερο» αναφέρεται σε ανάρτηση του γραφείου του σερίφη του Σαν Μπερναντίνο στο Twitter, στο οποίο διευκρινίζεται ότι στις έρευνες συμμετέχει μονάδα ειδικών αεροπορικών επιχειρήσεων από το Όμπερν, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Recco.

electronics, & in some cases, credit cards. We are hopeful our @CHP_HQ partners, Officers Hertzell & Calcutt, can pinpoint an area where we can focus our search efforts, and we thank them for their assistance. Additional information will be released when it becomes available. pic.twitter.com/U1K0io9MN5