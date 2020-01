Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Βαγδάτη τη νύχτα τα ξημερώματα της Παρασκευής (03.01.2020) όταν τουλάχιστον τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της μετά από διαταγή του Τραμπ.

Ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης, και ήταν – σύμφωνα με το Πεντάγωνο – και ο στόχος του Τραμπ.

«Κατά διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Αμέσως μετά στο twitter o Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter μια εικόνα της αμερικανικής σημαίας, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Το Ιράκ — σύμμαχος τόσο του Ιράν, όσο και των ΗΠΑ — έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε θέατρο του ολοένα σκληρότερου μπραντεφέρ ανάμεσα στην υπερδύναμη και την Ισλαμική Δημοκρατία, που εκφράζονται φόβοι πως ίσως οδηγήσει σε κλιμάκωση και ακόμη και σε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσά τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο μεταφόρτωσε ανήρτησε στο Twitter βίντεο το οποίο κατ’ αυτόν εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», γιορτάζοντας τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Ιρακινοί — Ιρακινοί — χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια», σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 Ιανουαρίου 2020