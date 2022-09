Τον πιλότο, έναν άνδρα, μία γυναίκα και ένα άτομο που ανέφερε πως ήταν κόρη τους μετέφερε το Cessna 551 που συνετρίβη στην Βαλτική.

Το αεροπλάνο Cessna 551 που ήταν εγγεγραμμένο στην Αυστρία πετούσε από τη Χερέθ στη νότια Ισπανία, από όπου απογειώθηκε στις 15:56 ώρα Ελλάδας χωρίς καθορισμένο προορισμό, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε στροφή δύο φορές, στο Παρίσι και στην Κολωνία, προτού κατευθυνθεί ίσια πάνω από τη Βαλτική, περνώντας κοντά από το σουηδικό νησί Γκότλαντ. Στις 20:37 καταγράφηκε από τον ιστότοπο να χάνει γρήγορα ταχύτητα και ύψος.

“Μάθαμε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη (στον ωκεανό) βόρεια-δυτικά της πόλης Βέντσπιλς στη Λετονία”, δήλωσε εκπρόσωπος της σουηδικής υπηρεσίας διάσωσης. “Εξαφανίστηκε από το ραντάρ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γερμανικά και δανικά πολεμικά αεροπλάνα είχαν σταλεί νωρίτερα για να εξετάσουν το αεροπλάνο καθώς περνούσε από τον εναέριο χώρο τους, αλλά δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, δήλωσε ο Γιόχαν Βάλστρομ της Σουηδικής Αρχής Λιμένων.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn’t answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg