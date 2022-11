Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη Βαλτιμόρη δόθηκε στη δημοσιότητα, με αστυνομικό να σκοτώνει μαύρο άνδρα ο οποίος είχε μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Βαλτιμόρης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ενός αστυνομικού, ο οποίος είδε έναν αφροαμερικανό στην περιοχή του Harlem Park να έχει ρίξει κάτω μια λευκή γυναίκα και να πηγαίνει από πάνω της με ένα μεγάλο μαχαίρι.

Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και αρχίζει να τον πυροβολεί. Αφού ο άνδρας φεύγει πάνω από τη γυναίκα έχοντας δεχτεί πυροβολισμούς, ο αστυνομικός συνεχίζει να τον «γαζώνει» με σφαίρες, αδειάζοντας πάνω του έναν γεμιστήρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, όπου κατέληξε. Ο Χάρισον είπε ότι το τμήμα εξέτασε πλάνα από πολλές κάμερες που φέρουν στο σώμα τους οι αστυνομικοί.

#Breaking: Shocking video footage in #Baltimore in the state of #Maryland, of police have released a body-worn camera video Tuesday of a officer who shot and killed a black man who was threatening a white woman with a knife Sunday afternoon. pic.twitter.com/omiRZffsAP