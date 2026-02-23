Βαρκελώνη: Μπήκε το τελευταίο κομμάτι στη Σαγράδα Φαμίλια μετά από 144 χρόνια – Τι μένει ακόμη για την ολοκλήρωσή της

Το τελευταίο κομμάτι του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη τοποθετήθηκε έκαι έφερε την εκκλησία στο μέγιστο τελικό ύψος της 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Μετά από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός στη Βαρκελώνη, το άνω τμήμα του τετράπλευρου σταυρού από χάλυβα και γυαλί, ύψους 17 μέτρων, τοποθετήθηκε στη θέση του στη Σαγράδα Φαμίλια την Παρασκευή (20/2/2026), ολοκληρώνοντας έτσι τον τελευταίο και μεγαλύτερο πύργο που είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό.

Πλέον με ύψος 172,5 μέτρων, η Σαγράδα Φαμίλια, στην οποία ο Καταλανός αρχιτέκτονας Άντονιο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είναι το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης και η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Καθώς υψώνονταν οι σημαίες της Καταλονίας και του Βατικανού, ο Ζόρντι Φαουλί, επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, δήλωσε: «Ήταν μια χαρούμενη μέρα, υπέροχη για όλους όσους την έκαναν δυνατή».

Η τελετή για την ολοκλήρωση του πύργου, του ψηλότερου από τους 18 που σχεδίασε ο Γκαουντί για την Σαγράδα Φαμίλια, έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου, ακριβώς 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί το 1926 και 16 χρόνια μετά την καθαγίαση της εκκλησίας από τον Πάπα Βενέδικτο XVI.

Η ολοκλήρωση του κτιρίου της εκκλησίας αναμένεται σε περίπου μια δεκαετία με την κατασκευή μιας εντυπωσιακής πρόσοψης με νότιο προσανατολισμό.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια μέρα γεμάτη συγκίνηση για μια πόλη που έχει ζήσει με το ημιτελές έργο του Γκαουντί για γενιές και παρότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά, ο ναός ορίζει πλέον τον ορίζοντα της Βαρκελώνης όσο και ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι ή το Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Για δεκαετίες η εκκλησία ήταν ένα ανοιχτό εργοτάξιο, όπου γενιές λιθοξόων και ξυλουργών εργάζονταν γύρω από τους τουρίστες που τελικά χρηματοδότησαν την κατασκευή. Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που άρχισαν οι εργασίες για το εκπληκτικά όμορφο εσωτερικό, μοιάζει περισσότερο με εκκλησία παρά με εργοτάξιο.

Εκτός από την ολοκλήρωση των λεπτομερειών του κύριου πύργου, τρεις καλλιτέχνες – ο Miquel Barceló, η Cristina Iglesias και ο Javier Marín – έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν σχέδια για την πρόσοψη της Δόξας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της πόλης, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και ετήσια έσοδα περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, τα μισά από τα οποία έχουν μέχρι στιγμής δαπανηθεί για την κατασκευή.