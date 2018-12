Βαρθολομαίος: ”Το μέλλον ανήκει εις τον Χριστόν, ο Οποίος είναι χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας”

Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Αγκύρας Ιερεμίας, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μύρων Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως & Μαδύτου Στέφανος και Κυδωνιών Αθηναγόρας.

Μετά το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Αρχιγραμματέας της Αγίας & Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για την εορτή των Χριστουγέννων, στο οποίο επισημαίνεται ότι “Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τόπος της ”κοινής σωτηρίας”, της ”κοινής ελευθερίας” και της ελπίδας της ”κοινής βασιλείας”, είναι ο τρόπος της βιώσεως της ελευθεροποιού αληθείας, ο πυρήν της οποίας είναι το αληθεύειν εν αγάπη”.

“Γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται, και αι επερχόμεναι εξελίξεις είναι κατ’ άνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι”, σημειώνει στο μήνυμά του ο Παναγιώτατος και προσθέτει:

“Η γνησία πίστις, όμως, δεν έχει διλήμματα. Ο Λόγος εγένετο σαρξ, η ”αλήθεια ήλθε” και ”παρέδραμεν η σκιά”’, μετέχομεν ήδη της Βασιλείας εν τη πορεία προς την τελείωσιν του έργου της ενσάρκου Θείας Οικονομίας.

Έχομεν ακλόνητον την βεβαιότητα ότι το μέλλον ανήκει εις τον Χριστόν, ο Οποίος είναι ”χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας”, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι και θα παραμένη τόπος αγιασμού και ενθέου βιοτής, ανακαινίσεως του ανθρώπου και του κόσμου, πρόγευσις της δόξης της Βασιλείας, ότι θα συνεχίση ”να δίδη την ευαγγελικήν μαρτυρίαν” και ”να διανέμη εν τη οικουμένη τα δώρα του Θεού: την αγάπην Του, την ειρήνην, την δικαιοσύνην, την καταλλαγήν, την δύναμιν της Αναστάσεως και την προσδοκίαν της αιωνιότητος”.

Το σύγχρονον ιδεολόγημα περί ”μεταχριστιανικής” εποχής είναι άτοπον. ”Μετά Χριστόν”, τα πάντα είναι, και μένουν εις τον αιώνα, ”εν Χριστώ””.

Εκκλησιάστηκαν ο Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος, Άρχοντες Οφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ο βουλευτής Νικήτας Κακλαμάνης, η πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Δανάη Βασιλάκη, ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας, Oleksandr Gaman.

Επίσης, οι πρόξενοι της Ελλάδος, Γεώργιος Γαϊτάνης, και της Ουκρανίας, Maksym Vdovychenko και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Ακολούθως, αντιπροσωπεία του Κόμματος «CHP», υπό την ηγεσία του βουλευτή, Sezgin Tanrikulu, και με τη συμμετοχή του υποψήφιου δημάρχου για τον μητροπολιτικό δήμο της Πόλης, Ekrem Imamoglu, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από διάφορους δήμους της Πόλης, που νωρίτερα παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία, έδωσαν τις εόρτιες ευχές τους στον Παναγιώτατο, ο οποίος τους δέχθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου.

Τις ευχές του έδωσε και ο αντιπρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Πόλης, Moris Levi, εκπρόσωπος των Θρησκευτικών και Μειονοτικών Κοινοτήτων στο Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, που εδρεύει στην Άγκυρα.

Το Φανάρι επισκέφθηκε ο τοποτηρητής του Αρμενικού Πατριαρχείου, Αρχιεπίσκοπος Aram Atesyan, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, προκειμένου να ευχηθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την εορτή των Χριστουγέννων.

Through the “eternal mystery” and “great miracle” of the divine Incarnation, the “great wound,” namely humankind sitting in darkness and shadow, is rendered into “children of light and day”. – Patriarchal Proclamation for Christmas 2018 https://t.co/LGaVrsJ75B pic.twitter.com/DFEyljb68W

— Order of St. Andrew (@OrderStAndrew) December 24, 2018