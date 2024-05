Βασιλιάς Φελίπε και Λετίθια: Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του γάμου τους στα 20 χρόνια έγγαμου βίου

Έπειτα από μία αιχμηρή δήλωση, οι φήμες για fake γάμο και πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας, φουντώνουν.

Με την δήλωση του Χάιμι ντελ Μπούργκο ισχυρίζεται ότι η βασίλισσα Λετίθια ήταν άπιστη του βασιλιά Φελίπε για αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος του δικηγόρου και της αδελφής της Λετίθια, Θέλμα Ορτίζ, ήταν προσχηματικός, ήταν ένας γάμος ευκαιρίας. Η ίδια συμφώνησε να προσποιηθεί ότι είχε σχέση με τον Χάιμι, ώστε η Λετίθια να είναι μαζί του χωρίς να κινεί υποψίες.

Ο πρώην γαμπρός της 51χρονης Ισπανίδας βασίλισσας ανακοίνωσε μοιράστηκε μία φωτογραφία στα social media ως απόδειξη της ερωτικής τους σχέσης, στο βιβλίο υπό τον τίτλο «Η Λετίθια και εγώ» του δημοσιογράφου Χάιμε Πενιαφιέλ για την σχέση του με την βασίλισσα.

Μετά τους ισχυρισμούς «βόμβα», ο επιχειρηματίας μοιράστηκε μια selfie που τράβηξε η βασίλισσα στον καθρέφτη κατά τη διάρκεια μιας από τις εγκυμοσύνες της ως «απόδειξη» της σχέσης τους.

Σε αυτό, η βασίλισσα φαίνεται να φοράει μια μαύρη πασμίνα – την οποία ο Del Burgo ισχυρίζεται ότι του ανήκε – και επίσης έγραψε ένα μήνυμα στην ανάρτησή του στα social media, που υποτίθεται ότι του έστειλε η Letizia, λέγοντας: «Αγάπη. Φοράω την πασμίνα σου. Είναι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με φροντίζει. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε. Σε αγαπώ. Φύγε από εδώ. Δική σου».

«Και το Nothing but the Truth, το βιβλίο που υποσχέθηκα, θα είναι μια τηλεοπτική ταινία και ντοκιμαντέρ με οκτώ επεισόδια. Θα ξεκινήσω την παραγωγή μετά το καλοκαίρι. Έρχεται το 2025», έγραψε στο X ο Jaime del Burgo.

