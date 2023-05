Ένα από τα πιο αστεία και συνάμα ανατριχιαστικά απρόοπτα που ξεχώρισαν κατά την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου ήταν η εμφάνιση του… Χάρου!

Πολλοί ήταν αυτοί που εντόπισαν τη φιγούρα του Χάρου έξω από το Αβαείο, όπου ο Κάρολος στέφθηκε βασιλιάς. Χρήστες του twitter βρήκαν το περιστατικό αστείο, ενώ άλλοι έσπευσαν να σημειώσουν ότι πρόκειται για ένα δυσοίωνο σημάδι για τη βασιλεία του Καρόλου.

Ωστόσο, κάποιοι χρήστες του Twitter βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν τις δικές τους εικασίες. Κάποιοι σημείωσαν ότι πρόκειται για τη… μεταμφιεσμένη Μέγκαλ Μαρκλ που με αυτόν τον τρόπο βρήκε την ευκαιρία να βρεθεί στην στέψη του Βασιλιά.

Άλλοι πάλι ισχυρίστηκαν ότι είναι το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που στοιχειώνει το βασιλικό ζευγάρι.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Ωστόσο, η αλήθεια είναι απλή. Σύμφωνα με το Newsweek, που επικοινώνησε με το Αβαείο του Γουέστμινστερ η σκοτεινή φιγούρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν νεωκόρο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για νεωκόρο που βοηθά στις θρησκευτικές τελετές αλλά δεν είναι κληρικός.

The grim reaper at Westminster Abbey omg Diana’s been having words! #Coronation pic.twitter.com/UVlvDUsslH — Shirley Carter’s Pussy (@shirlpuzz) May 6, 2023

