Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από τη γέννησή της – Το συγκινητικό μήνυμα του Καρόλου

Έναν αιώνα ζωής θα συμπλήρωνε σήμερα η βασίλισσα Ελισάβετ η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και η μακροβιότερη βασίλισσα στην παγκόσμια ιστορία.

Η βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926, όχι σε βασιλική κατοικία, αλλά σε ένα αρχοντικό του Λονδίνου στην οδό Bruton, όπου έζησε για πρώτη φορά με τον πατέρα και τη μητέρα της. Ανέβηκε στον θρόνο το 1952 και παρέμεινε σε αυτόν για 70 χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από βαθιές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Από τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση μέχρι την ψηφιακή εποχή, υπήρξε σύμβολο σταθερότητας και συνέχειας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυστηρό αίσθημα καθήκοντος και διακριτική δημόσια παρουσία, η Ελισάβετ διατήρησε την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας. Οι κρίσεις που σημάδεψαν τη βασιλεία της – από πολιτικές αναταράξεις μέχρι οικογενειακά σκάνδαλα – δεν κατάφεραν να κλονίσουν τη θέση της στη συνείδηση των πολιτών.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο, μετέπειτα δούκα του Εδιμβούργου, στις 20 Νοεμβρίου του 1947 στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί, στον σημερινό βασιλιά Κάρολο. Με τον σύζυγο της έκαναν ακόμη τρία παιδιά: την πριγκίπισσα ‘Αννα, τον πρίγκιπα Αντρέα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο.

Μετά τον θάνατο του Φιλίππου σε ηλικία 99 ετών τον Απρίλιο του 2021, η υγεία της επιδεινώθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε σε ηλικία 96 ετών, στην εξοχική της κατοικία στο Μπαλμόραλ στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν τον θάνατό της με μια σύντομη δήλωση, ανακοινώνοντας 10ημερο εθνικό πένθος και ξεκινώντας αφιερώματα στη μακρόχρονη ζωή και τη βασιλεία της που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Το συγκινητικό μήνυμα του Καρόλου:

King Charles III has paid tribute to Queen Elizabeth II on what would have been her 100th birthday.



He said his “darling mama… remains forever in our hearts”. pic.twitter.com/fK6vsKACLK — Sky News (@SkyNews) April 21, 2026

Ο βασιλιάς Κάρολος, απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή της. Σε δήλωσή του ανέφερε πως «η αγαπημένη μου μητέρα… θα παραμένει για πάντα στις καρδιές μας».