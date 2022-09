Με κομμένη την ανάσα οι Βρετανοί παρακολουθούν τα νέα από το Κάστρο του Μπαλμόραλ όπου η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι όπως όλα δείχνουν βαριά άρρωστη. Λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι της Πέμπτης (08/09/2022) ανακοινώθηκε επίσημα από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ ότι αποφασίστηκε να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Και τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκονται στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Μαζί τους είναι ο εγγονός της, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δούκας του Κέμπριτζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως σχολίασε δημοσιογράφος του BBC, «υπάρχει ένας βαθμός σοβαρότητας που δεν έχουμε δει στο παρελθόν, το γεγονός ότι η ανακοίνωση εξεδόθη όταν συνήθως το παλάτι είναι τόσο απρόθυμο να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υγεία της βασίλισσας».

«Η διατύπωση της ανακοίνωσης και η μετακίνηση των πιο σημαντικών μελών της βασιλικής οικογένειας προς το Μπαλμόραλ, προς τη βασίλισσα, όλα αυτά υποδηλώνουν ένα ξεκάθαρο βαθμό ανησυχίας για την υγεία της 96χρονης Ελισάβετ».

Σύμφωνα με το BBC στο Κάστρο του Μπαλμόραλ μεταβαίνουν ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Κόσμος έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται έξω από το Μπαλμόραλ.

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: Μετά από νέες εξετάσεις σήμερα το πρωί οι γιατροί της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας ανησύχησαν και αποφάσισαν να είναι διαρκώς υπό παρακολούθηση.

Πηγές από το περιβάλλον της Βασίλισσας διαβεβαιώνουν ότι η 96χρονη Μονάρχης είναι σε άνετο και προστατευμένο περιβάλλον. Επίσης, προειδοποιούν ότι είναι λανθασμένα τα όσα ακούγονται ότι η Βασίλισσα είχε ατύχημα με πτώση.

Παρόλα αυτά, από την ακύρωση της τελευταίας στιγμής σε μια τηλεδιάσκεψη που είχε προγραμματισθεί εικάζεται ότι η υγεία της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε: Όλη η χώρα είναι εξαιρετικά ανήσυχη από τα νέα. Οι σκέψεις μου και οι σκέψεις των πολιτών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι με την Βασίλισσα και την οικογένειά της αυτές τις ώρες.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

Ευχές για γρήγορη αποκατάσταση της υγείας της Βασίλισσας απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.