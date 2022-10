Σε μικρά παιδιά θα δοθούν τουλάχιστον χίλια αρκουδάκια Πάντινγκτον που Βρετανοί άφησαν έξω από τις κατοικίες της βασιλικής οικογένειας για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα αρκουδάκια – στην πλειονότητά τους με τη μορφή του Πάντινγκτον, του δημοφιλούς ήρωα των παραμυθιών – συγκεντρώθηκαν και θα παραδοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Barnardo’s, του οποίου η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν ευεργέτιδα επί περίπου τρεις δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υποσχόμαστε να φροντίσουμε αυτά τα αρκουδάκια που θα αγαπηθούν πολύ και θα χαρίσουν χαρά στα παιδιά που υποστηρίζουμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος Barnardo’s Λιν Πέρι.

Με το κόκκινο καπέλο και το μπλε παλτό του, ο αρκούδος Πάντινγκτον είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της βρετανικής παιδικής λογοτεχνίας από τη δεκαετία του 1950.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η βασιλική σύζυγος Καμίλα πόζαρε ανάμεσα στα αρκουδάκια Πάντινγκτον που θα δοθούν στο ίδρυμα.

🏷️🧸Please look after this bear



The Queen Consort is pictured with some of the 1,000 teddy bears that were left in tribute to Queen Elizabeth, which will now be donated to @barnardos.



The bears have been scrubbed up to look their best ahead of arrival at their new home. pic.twitter.com/IfMJnyHyXj