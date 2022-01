Η Βασίλισσα Ελισάβετ ετοιμάζεται να συμπληρώσει τα 70 έτη στα ηνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μία από τις επετειακές εκδηλώσεις είναι και ο διαγωνισμός «Πλατινένιας Πουτίγκας» (Platinum Pudding).

Ο διαγωνισμός για το κέικ που θα σηματοδοτήσει το πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ, θα αρχίσει στις 7 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα που ξεκινά στις 14 Μαρτίου.

Ο νικητής του διαγωνισμού Πλατινένιας Πουτίγκας (Platinum Pudding), αλλά και η νικήτρια συνταγή, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του διοργανωτή, «Fortnum and Mason», ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά πολυκαταστήματα του Λονδίνου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι «ένα πιάτο που μπορεί να είναι μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής και να απολαύσουν οι επόμενες γενιές».

«Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να βρει μια ολοκαίνουργια δημιουργία πουτίγκας που μπορεί να αφιερωθεί στην Αυτή Μεγαλειότητα, για να ευχαριστήσει και να τιμήσει τη Βασίλισσα για 70 χρόνια υπηρεσίας στο έθνος και την Κοινοπολιτεία».

Η στέψη της Βασίλισσας είχε εμπνεύσει το πιάτο «Coronation Chicken» που δημιουργήθηκε για την περίσταση από το Le Cordon Bleu London, τη σχολή μαγειρικής, για το γεύμα της Στέψης το 1953 στο Great Hall of Westminster School και συμπεριλήφθηκε στο μενού ως «Poulet Reine Elizabeth».

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι Βρετανοί πολίτες άνω των οκτώ ετών, είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα, οικογένειες, σχολικές τάξεις, κοινοτικές ομάδες, εταιρείες και άλλους φορείς.

