Πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και το Ηνωμένο Βασίλειο τιμά σήμερα (8.9.2023) με διακριτικότητα την πρώτη αυτή επέτειο, την ώρα που η βασιλική οικογένεια αρκέστηκε σε ιδιωτικές τελετές στη μνήμη της μακροβιότερης μονάρχη του έθνους.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών στο εξοχικό της στον Πύργο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία και βύθισε στο πένθος το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θάνατός της σηματοδότησε το τέλος μιας ανεπανάληπτης εποχής για τη Βρετανία και τις 14 χώρες της Κοινοπολιτείας, στις οποίες ήταν αρχηγός του κράτους.

Ο Κάρολος αναρριχήθηκε στη θέση της και έτσι πλέον αναγνωρίζεται ως ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ μαζί με τη βασιλική σύζυγο Καμίλα. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία μεγάλη δημόσια εκδήλωση σήμερα, παρά μόνο οι κανονιοβολισμοί στο Χάιντ Παρκ και στον Πύργο του Λονδίνου.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, που βρίσκονται στο Μπαλμόραλ συνεχίζοντας την παράδοση που εισήγαγε η Ελισάβετ θα προσευχηθούν στην κοντινή εκκλησία του Κράθι Κερκ, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ θα παρευρεθούν σε ιδιωτική λειτουργία στον καθεδρικό ναό Σεντ Ντέιβις στην Ουαλία, στην πόλη που η Βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε το 1955.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 2026, 100 χρόνια μετά την γέννησή της, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

«Θυμόμαστε με πολλή αγάπη την μακρά ζωή της, τις αφοσιωμένες υπηρεσίες της και ό,τι σήμαινε για πολλούς από μας», δηλώνει ο Βασιλιάς Κάρολος σε μήνυμά του για την επέτειο που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες πολλών βρετανικών εφημερίδων.

«Είμαι επίσης ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη προς την γυναίκα μου και εμένα προσωπικά κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς, όσο κάναμε ό,τι ήταν στις δυνάμεις μας για να σας υπηρετήσουμε όλους».

Today, on the solemn anniversary of the passing of Her Late Majesty Queen Elizabeth II, our thoughts are with His Majesty King Charles III and the whole Royal Family.



With the perspective of a year, the scale of Her Late Majesty's service only seems greater. Her devotion to the… pic.twitter.com/2WSLLihq13