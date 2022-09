Στο Λονδίνο από το Εδιμβούργο έφτασε η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ και μεταφέρεται στο Μπάκιγχαμ.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 20.55 ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Η σορός της βασίλισσας συνοδευόταν από τη βασιλική πρίγκιπισσα, Άννα και τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τίμοθι Λόρενς. Στην υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν και η πρωθυπουργός Λιζ Τρας.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, περιμένουν τη σορό με το φέρετρο στο Μπάκιγχαμ,. Εκεί βρίσκονται ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ.

Η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ παρέμεινε στον Καθεδρικό Ναό του St. Giles στο Εδιμβούργο μέχρι τις 18:20 (ώρα Ελλάδος). Μια νεκροφόρα παρέλαβε το φέρετρό της και το μετέφερε στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

