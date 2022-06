Ο πρίγκιπας Λούις, γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ, «έκλεψε» την παράσταση στον εξώστη του Παλατιού Μπάκιγχαμ είτε με τις γκριμάτσες του είτε με τη… βαρεμάρα του για την παρέλαση και τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της προγιαγιάς του, της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Λούι, φορώντας τα «ναυτικά» του, στεκόταν όρθιος ανάμεσα στην 96χρονη βασίλισσα Ελισάβετ και τη μητέρα του, την Κέιτ, πλάι στα μεγαλύτερα αδέλφια του, τη Σαρλότ, 7 ετών και τον Τζορτζ, 8 και δεν είχε στιγμή… ησυχία στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της προγιαγιάς του.

Ακουμπούσε με τους αγκώνες στο κιγκλίδωμα εμφανώς βαριεστημένος, έδειχνε με το δάχτυλο τα αεροπλάνα, έγερνε στο πλάι, κρατούσε τα αυτιά του, με ορθάνοιχτο το στόμα, αποσπώντας ένα χαμόγελο από την πολύ σοβαρή προγιαγιά. Η μητέρα του έσκυψε πολλές φορές για του πει «δυο λογάκια» στο αυτί.

