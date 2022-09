Συντετριμμένος εμφανίζεται ο πρίγκιπας Χάρι μετά την χθεσινή αγρύπνια για την βασίλισσα Ελισάβετ, όπου μαζί με τον αδερφό του Γουίλιαμ και ακόμα 6 ξαδέρφια του πήραν θέση δίπλα στο φέρετρο της αποδίδοντας φόρο τιμής στην αγαπημένη γιαγιά τους.

Κατά τη διάρκεια της αγρύπνιας για τη βασίλισσα Ελισάβετ ο Χάρι φορούσε την στρατιωτική στολή του. Σημειώνεται πως του δόθηκε ειδική άδεια από τον βασιλιά Κάρολο για να φορέσει την στολή, καθώς ο ίδιος δεν είναι πλέον ενεργός βασιλικός.

Ωστόσο, όταν πήρε στα χέρια του τη στολή διαπίστωσε πως είχαν ξηλωθεί τα αρχικά της γιαγιάς του «ΕR» από τα διακριτικά στους ώμους του, ενώ το βασιλικό σύμβολο επετράπη στον θείο του πρίγκιπα Άντριου, που επίσης δεν έχει πλέον βασιλικά καθήκοντα.

Μάλιστα, φίλος του 38χρονου Χάρι λέει πως όταν το διαπίστωσε σκέφτηκε να φορέσει ένα απλό πρωινό κουστούμι για να παραστεί στην αγρύπνια με τα ξαδέρφια της.

