Βασίλισσα Ελισάβετ: Χριστουγεννιάτικο μήνυμα “γεμάτο”… Κάρολο

Πάντα, το ντεκόρ στα χριστουγεννιάτικα μηνύματα της Βασίλισσας Ελισάβετ έχει τη δική του βαρύτητα. Και κατά πολλούς κρύβει μηνύματα. Πέρυσι, σε… πρώτο πλάνο ήταν η φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Είχε περάσει άλλωστε λίγος καιρός από την ημέρα που είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους.

Φέτος, η Βασίλισσα τους έβγαλε όλους από το κάδρο. Κυριολεκτικά. Άφησε δίπλα της μόνο μια κορνίζα. Μέσα σε αυτή μια ασπρόμαυρη φωτογραφία: η ίδια, ο πρίγκιπας Φίλιππος και στην αγκαλιά τους ο νεογέννητος πρίγκιπας Κάρολος. Μια κίνηση από τη Βασίλισσα Ελισάβετ που ερμηνεύθηκε ως τιμή στον γιο και διάδοχό της, που φέτος συμπλήρωσε τα 70 χρόνια ζωής.

“Through the many changes I have seen over the years – faith, family and friendship have been not only a constant for me but a source of personal comfort and reassurance.”

