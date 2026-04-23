Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας: Πανέμορφη και πάντα κομψή ψωνίζει παιχνίδια για τα εγγόνια της

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας εντοπίστηκε στις 22 Απριλίου 2026 να αγοράζει παιχνίδια στο Sweifieh Village στο Αμμάν, μαζί με την αδελφή της, Ντίνα Γιασίν για τα εγγόνια της.

Ντυμένη casual με μία τζιν παντελόνα, καρο μπλούζα και γόβες, η 56χρονη βασίλισσα Ριάνα της Ιορδανίας – πανέμορφη και πολύ κομψή – περιηγείται στο τμήμα παιχνιδιών, επιλέγοντας πιθανότατα δώρα για τα εγγόνια της, τις πριγκίπισσες Ιμάν και Αμίνα και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας έκανε πρόσφατα μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας – ντοκιμαντέρ «Melania» της Amazon MGM Studios, για την Μελάνια Τραμπ.