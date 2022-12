Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τον πόλεμο στην μαρτυρική Ουκρανία ο Πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια τελετής το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Ρώμης.

Με την ευκαιρία μιας παραδοσιακής τελετής για τον εορτασμό της Άμωμης Σύλληψης, ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε το στην Πιάτσα ντι Σπάνια, στην πλατεία της ιταλικής πρωτεύουσας όπου βρίσκεται το άγαλμα της Παρθένου Μαρίας και… λύγισε.

«Ω Αγνή Παρθένα, ήθελα σήμερα να σου μεταφέρω τις ευχαριστίες του ουκρανικού λαού…» άρχισε να διαβάζει, όρθιος, τον λόγο του, αλλά σταμάτησε, εμφανώς συγκινημένος. Καθώς το σώμα του συγκλονιζόταν από τους λυγμούς, με δάκρυα στα μάτια, ο πάπας παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα, μέχρι που το πλήθος άρχισε να τον χειροκροτεί.

Ο Φραγκίσκος ξανάπιασε τότε το νήμα της ομιλίας, στηριζόμενος στο μπράτσο της πολυθρόνας του, αλλά παραμένοντας όρθιος: «… του ουκρανικού λαού για την ειρήνη που ζητάμε από τον Κύριο εδώ και κάποιον καιρό».

«Πρέπει επίσης να σου μεταφέρω την ικεσία των παιδιών, των ηλικιωμένων, των πατέρων και των μητέρων, των νέων αυτής της μαρτυρικής γης που υποφέρει τόσο πολύ», συνέχισε, με φωνή τρεμάμενη από τη συγκίνηση.

