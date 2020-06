Με τις απρόσωπες μάσκες κατά του κορονοϊού να αποτελούν καθημερινό “αξεσουάρ” πλέον, ένας επιχειρηματίας στο Βέλγιο αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να τους δώσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.

Χρησιμοποιώντας έναν θάλαμο φωτογράφισης (photo booth), ειδικό λογισμικό και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ο Σαρλ ντε Μπελφρουά από το Βέλγιο δημιουργεί μάσκες στις οποίες είναι τυπωμένη η φωτογραφία του κάτω μέρους του προσώπου αυτού που τις φορά, απεικονίζοντας στην ουσία στόμα.

“Χρησιμοποιήσαμε το Cheesebox μας (photo booth) για να τραβήξουμε τη φωτογραφία για τις εξατομικευμένες μάσκες”, δήλωσε στο Reuters. Ο ίδιος εμπνεύστηκε την ιδέα, αφού το lockdown που επιβλήθηκε στο Βέλγιο λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία του, που διοργάνωνε εκδηλώσεις, να καταρρεύσει οικονομικά.

VIDEO: "We wanted to put a smile, a face, an identity on people. And so we came up with the idea of printing faces on masks."



A restaurant in Brussels worked with a Belgian company that personalises masks via a photo booth, to equip its employees as they reopen table service. pic.twitter.com/g0bmk3D6lO