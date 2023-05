Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στην Σερβία από το μακελειό που προκάλεσε την Τετάρτη (04.05.2023) ένας 14χρονος μαθητής σε Δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι, όπου σκότωσε οχτώ συμμαθητές του και τον φύλακα του σχολείου.

Μαθητές από άλλα σχολεία του Βελιγραδίου εναποθέτουν λουλούδια ή ανάβουν ένα κερί μπροστά από την είσοδο του σχολείου στην μνήμη των αθώων θυμάτων. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν προσήλθαν οι συμμαθητές των παιδιών που σκοτώθηκαν, της 7ης τάξης, μαζί με τους δασκάλους. Τήρησαν ενός λεπτού σιγή, κατέθεσαν λουλούδια, άναψαν κεριά, αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν.

Στην κλινική έκτακτων περιστατικών στο Βελιγράδι νοσηλεύονται στην εντατική τρεις μαθητές που φέρουν σοβαρά τραύματα και η δασκάλα της Ιστορίας που επίσης τραυματίστηκε. Όπως ανακοινώθηκε η κατάσταση τους είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική ενώ, όπως αναφέρθηκε από την γενική εισαγγελία, δεν θα του ασκηθεί ποινική δίωξη αφού δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του πατέρα του, ο οποίος και προφυλακίστηκε.

Στην Σερβία κανένας δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς ένα παιδί 14 ετών σχεδίασε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια την επίθεση στο σχολείο του.

«Στο σχεδιάγραμμα του σχολείου, που βρήκαμε στο διαμέρισμά του, ανέφερε λεπτομερώς ποια πορεία θα ακολουθήσει σε ποιες αίθουσες μπει και ποιους μαθητές θα σκοτώσει. Φαινόταν σαν να περνούσε επίπεδα σε βίντεο παιχνίδι», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αστυνομικός διοικητής του Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς. Αποκάλυψε επίσης ότι ο δράστης κατά την ανάκριση δήλωσε ότι πήγαινε συχνά με τον πατέρα του σε σκοπευτήριο όπου έκανε σκοποβολή με το πιστόλι που χρησιμοποίησε κατά την επίθεση στο σχολείο. Μολονότι τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, γεγονός είναι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ότι ο δράστης άλλαξε πρόσφατα τμήμα με αίτημα του ιδίου, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και δεν είχε συνάψει φιλικές σχέσεις με συμμαθητές του. Ο πρόεδρος της Σερβίας αποκάλυψε επίσης σε συνέντευξη Τύπου ότι, αν και αριστούχος, δεχόταν συνεχώς πιέσεις από τους γονείς του για τους βαθμούς.

