Τραγικός είναι ο απολογισμός του φονικού τροχαίου στη Βενετία καθώς 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 18 τραυματίστηκαν, οι 5 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το σφοδρό τροχαίο έγινε το βράδυ της Τρίτης (3.10.2023) όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 άτομα να πέσει από τη γέφυρα στην περιοχή Μέστρε της Βενετίας. Μάλιστα, κατά την πτώση του χτύπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα οι μπαταρίες του ηλεκτρικού λεωφορείου να πάρουν φωτιά και το όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η ιστοσελίδα Ilgazzettino.it αναφέρει πως τα θύματα είναι κυρίως νέοι, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο ανήλικοι.

Τα θύματα είναι πολίτες της Ουκρανίας, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ισπανίας που πήγαιναν σε κάμπινγκ στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο ο οδηγός είτε να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι είτε να υπέστη κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έκανε έναν λάθος ελιγμό σε ένα σημείο όπου γίνονται εργασίες στην υπερυψωμένη διάβαση.

