Βενεζουέλα: Άνοιξαν πυρ στα σύνορα με τη Βραζιλία – Πληροφορίες για μια νεκρή

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Παρασκευή στη Βενεζουέλα, στα σύνορα της χώρας με τη Βραζιλία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ιθαγενείς προσπάθησαν να εμποδίσουν στρατιώτες από το να κλείσουν τα σύνορα για να μην περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Washington Post, η γυναίκα που έπεσε νεκρή στα σύνορα ανάμεσα στη Βενεζουέλα και την Κολομβία ονομάζεται Zoraida Rodriguez, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Γκραν Σαμπάνα, Εμίλιο Γκονζάλες. Η γυναίκα που σκοτώθηκε είναι μέλος κοινότητας ιθαγενών.



Several indigenous Venezuelans suffer gunshot wounds after confrontation with security forces in #Brazil border area: Relatives, doctors tell @Reuters witness

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) February 22, 2019