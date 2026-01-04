Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η Νομπελίστρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο και η επόμενη μέρα στη χώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την χθεσινή (3/1/2026) επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα έως ότου πραγματοποιηθεί μια «ασφαλής, ορθή και συνετή» μετάβαση.

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, καθώς διάφορες δυνάμεις στη Βενεζουέλα ανταγωνίζονται για την εξουσία και οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγνωρίσει έναν εναλλακτικό ηγέτη. Ποιοι είναι όμως οι πιο πιθανοί αντικαταστάτες του Νικολάς Μαδούρο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η 58χρονη βραβεύτηκε πέρυσι με το Νόμπελ Ειρήνης. Καθώς η δημοτικότητά της αυξανόταν, επρόκειτο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2024, αφού ένωσε το κόμμα της αντιπολίτευσης Vente Venezuela.

Ωστόσο, η κυβέρνηση την εμπόδισε και η ίδια κρύφτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, αφού ηγήθηκε διαδηλώσεων πριν από την ορκωμοσία του Μαδούρο.

Τον περασμένο μήνα δήλωσε στον ανταποκριτή μας Alistair Bunkall ότι είχε «σχέδια και ομάδες έτοιμες να αναλάβουν τον έλεγχο από την πρώτη μέρα» μετά την αποχώρηση του Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Ματσάδο είναι απίθανο να γίνει η επόμενη ηγέτης, επειδή «δεν έχει την υποστήριξη» – αν και είναι «καλή γυναίκα».

Ντέλσι Ροντρίγκες

Η ίδια η αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, έχει επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει ως πρόεδρος, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη», δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία της, η Ροντρίγκες υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, επιμένοντας ότι ο Μαδούρο είναι ο «μόνος» ηγέτης και απαιτώντας την απελευθέρωσή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε χθες την Ροντρίγκες να αναλάβει το ρόλο της αναπληρώτριας προέδρου της χώρας.

Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι θα αναλάβει «το αξίωμα του Προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Η απόφαση ανέφερε επίσης ότι το δικαστήριο θα συζητήσει το θέμα για να «καθορίσει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη διοίκηση της κυβέρνησης και την υπεράσπιση της κυριαρχίας ενόψει της αναγκαστικής απουσίας του προέδρου της δημοκρατίας».

Εντμούντο Γκονζάλες

Ο 76χρονος είναι ο αναγνωρισμένος εκλεγμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τις προηγούμενες δηλώσεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε τον Γκονζάλες ως το πρόσωπο που θα «εξασφαλίσει γρήγορα» τη δημοκρατική μετάβαση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Τότε σχετικά άγνωστος, ο Γκονζάλες είχε πάρει τη θέση της Ματσάδο ως υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Επισήμως, ο Μαδούρο κέρδισε τρίτη εξαετή θητεία, αλλά μετά από καταγγελίες για νοθεία, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τον Γκονζάλες ως εκλεγμένο πρόεδρο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν πιο επιφυλακτικές, καθώς οι περισσότερες δεν αναγνώρισαν επίσημα τον Γκονζάλες, αλλά απλώς αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τη νίκη που διεκδικούσε ο Μαδούρο.

Ο Γκονζάλες έλαβε άσυλο στην Ισπανία το 2024, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του στη Βενεζουέλα.

Μετά τις εκλογές του 2018, οι ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Δανία, αναγνώρισαν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο.

Ωστόσο, αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν το 2023 τη διάλυση της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς δεν κατάφερε να απομακρύνει τον Μαδούρο από την εξουσία, απομακρύνοντας τον Γκουαϊδό από το αξίωμά του.

Το μέλλον την Βενεζουέλας είναι ακόμα αβέβαιο κι οι αποφάσεις των επόμενων ημερών θα είναι καθοριστικές.