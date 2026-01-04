Βενεζουέλα: Οι πρώτες εικόνες της συζύγου του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και οι εικόνες που τον δείχνουν να φτάνει με χειροπέδες στην χώρα έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο εδώ και αρκετές ώρες, ενώ βίντεο που έχει βγει στην δημοσιότητα δείχνει και την σύζυγό του Σίλια Φλόρες να καταφτάνει μαζί του.

Στα στιγμιότυπα, η Σίλια Φλόρες εμφανίζεται να καταφτάνει από την Βενεζουέλα στις ΗΠΑ φορώντας φούτερ με κουκούλα, με τα χέρια σφιγμένα μπροστά στο στήθος, ενώ γύρω της βρίσκονται ένοπλοι πράκτορες που την συνοδεύουν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Πίσω της διακρίνεται και ο Νικολάς Μαδούρο ο οποίος βγαίνει από το στρατιωτικό όχημα συνοδευόμενους από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η ιστορία της Σίλια Φλόρες

Η Σίλια Φλόρες γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1956 στο Τινακίγιο, μια μικρή πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας. Οι Φλόρες ήταν μια πάμπτωχη, πολύτεκνη οικογένεια. Ήταν ένα από τα 6 παιδιά και μεγάλωσε σε μια πλίθινη καλύβα, με χώμα αντί για πάτωμα. Ο πατέρας της ήταν έμπορος στην περιοχή.

Αφ’ ότου μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας, η Σίλια Φλόρες έδειξε ότι ήταν καλή μαθήτρια και σταδιακά κατάφερε να φτάσει ως τα έδρανα της τοπικής νομικής σχολής. Εκεί γνώρισε τον Μάικελ Μορένο, ο οποίος πολλά χρόνια αργότερα θα γινόταν υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Maduro demostró que tiene más que todos los halcones de Trump juntos. Se hace publico video del presidente de Venezuela y la primera dama, Cilia Flores, al llegar a las oficinas de la DEA y decir ¿Good nigth es que se dice Cilia?pic.twitter.com/C8T9RQ6eMN — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 4, 2026

Σε πρώτη φάση η Φλόρες δεν έδειχνε να προσεγγίζει την πολιτική. Εκείνη αρχικά εργαζόταν σαν στενογράφος σε αστυνομικό τμήμα, κρατώντας σημειώσεις από καταθέσεις μαρτύρων κατά τη διάρκεια ανακρίσεων. Εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον αστυφύλακα Βάλτερ Γκαβίντια Ροντρίγκεζ, με τον οποίον έκανε τρία παιδιά.

Η επιθυμία της να στραφεί στην πολιτική ξύπνησε το 1989, με τις εκτεταμένες ταραχές στο Καράκας. Λίγο καιρό αργότερα, σαγηνευμένη από την ηρωική, όπως εκείνη τη θεωρούσε, προσωπικότητα του Ούγκο Τσάβες, προσφέρθηκε να λάβει μέρος στην υπεράσπισή του. Ο Τσάβες είχε αποπειραθεί να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα. Απέτυχε, συνελλήφθη ως στασιαστής και φυλακίστηκε. Και οι δύο μάλιστα ήταν έτοιμοι να πάρουν διαζύγιο όταν συναντήθηκαν και συνδέθηκαν ερωτικά.

Το 2007 η Σίλια Φλόρες εξελέγη στη Βουλή και ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της εθνοσυνέλευσης. Ένα από τα πρώτα μέτρα που πήρε, ήταν να διορίσει περίπου 50 συγγενείς και φίλους της σε διάφορες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Παρά τις αντιδράσεις για τον απροκάλυπτο νεποτισμό, το βόλεμα ημετέρων κ.λπ. η Φλόρες συνέχισε ακάθεκτη το έργο της.

Ακόμη και οι φήμες ότι ένας από τους γιους της, παρόλο που εμφανιζόταν να αμείβεται με λιγότερα από 1.000 δολάρια μηνιαίως, έκανε ταξίδια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη με ιδιωτικό τζετ που υποτίθεται πως πλήρωνε ο ίδιος, ουδόλως κλόνισαν τη Σίλια Φλόρες.

Μετά από το θάνατο του ηγέτη, το 2013, ο έως τότε υπασπιστής του ανέλαβε την προεδρία της Βενεζουέλας και η πρώην ερωμένη του παρέμεινε, φυσιολογικά, στο προεδρικό μέγαρο και την προεδρική κατοικία, ακολουθώντας τον επόμενο ισχυρό άντρα στη ζωή της. Η Σίλια Φλόρες παντρεύτηκε τον Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2013.