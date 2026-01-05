Βενεζουέλα: Πώς οι ΗΠΑ «έπιασαν στον ύπνο» τον Μαδούρο – Κομάντος προετοιμάζονταν για μήνες σε αντίγραφο του σπιτιού του

Μόλις δύο ώρες και 28 λεπτά χρειάστηκαν οι ΗΠΑ για να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026), σε μια εξαιρετική επίδειξη δύναμης. Το αποτέλεσμα αυτο ήρθε όμως μετά από μήνες ενδελεχή σχεδιασμού.

Μια από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στη Βενεζουέλα με τον Μαδούρο και την σύζυγό του να συλλαμβάνονται μέσα στο ίδιο τους το συγκρότημα, στο Fuerte Tiuna, τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στο Καράκας, και να μεταφέρονται υπό τη συνοδεία τεράστιας στρατιωτικής δύναμης στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη στιγμή το ηγετικό ζεύγος βρίσκεται σε κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Ο Μαδούρο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα το απόγευμα (5/1/2026), στις 19:00 ώρα Ελλάδος σύμφωνα με τον Guardian, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και θα έρθει αντιμέτωπος με κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία.

Η αμερικανική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Operation Absolute Resolve», αποτέλεσε το αποκορύφωμα μηνών κατασκοπείας και στρατιωτικού σχεδιασμού με πολιτικές αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο της αμερικανικής κυβέρνησης, τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη σύντομη διάρκειά της, οι επιπτώσεις της για τη Βενεζουέλα, και γενικότερα τη Λατινική Αμερική και το διεθνές στερέωμα παραμένουν απρόβλεπτες.

Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση

Σύμφωνα με τον στρατηγό Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στενή συνεργασία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Από τον Αύγουστο η CIA, η NSA και άλλες υπηρεσίες εργάζονταν συστηματικά για να καταγράψουν την καθημερινότητα του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε δημόσια ο Αμερικανός στρατηγός, οι υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούσαν και μελετούσαν βήμα-βήμα την ζωή του ηγέτη της Βενεζουέλας: πού ζούσε, πώς μετακινούνταν, ποιες ήταν οι καθημερινές του συνήθειες, ακόμα και λεπτομέρειες που θεωρούνται δευτερεύουσες, όπως τι έτρωγε ή ποια κατοικίδια είχε.

Καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυαν σταδιακά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο, ο Μαδούρο φέρεται να αντελήφθη ότι αποτελούσε στόχο. Περιόρισε δραστικά τις δημόσιες εμφανίσεις του, άλλαζε συχνά τόπο διαμονής και βασίστηκε όλο και περισσότερο σε Κουβανούς σωματοφύλακες και αντικατασκοπευτικές δομές που θεωρούσε πιο αξιόπιστες από τις δικές του. Ωστόσο, παρά τα μέτρα αυτά, οι αμερικανικές υπηρεσίες φαίνεται πως είχαν πλέον πλήρη εικόνα των κινήσεών του και ανέμεναν την κατάλληλη στιγμή για να τεθεί το σχέδιο σε εφαρμογή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της CIA, μετά τη σύλληψη, ότι διέθετε ανθρώπινη πηγή μέσα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Πέρα από τη σημασία της για την επιχείρηση, η δήλωση αυτή θεωρείται και ένα μήνυμα προς την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας ότι η Ουάσιγκτον έχει μάτια και αυτιά ακόμα και μέσα στον στενό ηγετικό κύκλο της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η νύχτα της επιχείρησης

Οι καιρικές συνθήκες κρίθηκαν κατάλληλες και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν στην Βενεζουέλα. Στις 10:46 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής -5:46 το πρωί ώρα Ελλάδος- ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή έναρξης της επιχείρησης. Ο βασικός στόχος ήταν η απόλυτη τακτική έκπληξη και η πλήρης αεροπορική υπεροχή.

Περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση: μαχητικά F-22, F-35 και F-18, βομβαρδιστικά B-1, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και επιτήρησης, καθώς και drones.

Παράλληλα, αεροπορικές βάσεις, κέντρα επικοινωνιών και συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκαν με πυραύλους Tomahawk και AGM-88 HARM.

Η Βενεζουέλα διέθετε θεωρητικά ισχυρή αεράμυνα, με ρωσικά συστήματα S-300 και Buk και μαχητικά Su-30. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά το δίκτυο αυτό κατέρρευσε, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή των αμερικανικών δυνάμεων.

Τα ελικόπτερα που μετέφεραν τις ειδικές δυνάμεις της Delta Force πέταξαν σε ύψος μόλις 100 ποδιών πάνω από τη θάλασσα, εκμεταλλευόμενα το ανάγλυφο της περιοχής για να αποφύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ. Στις 2:01 π.μ. τοπική ώρα έφτασαν στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Παρά την αρχική αιφνιδιαστική είσοδο, οι αμερικανικές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά. Ένα ελικόπτερο υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τεθεί εκτός μάχης, δήλωσε ο Νταν Κέιν, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Στο έδαφος, ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις με την προεδρική φρουρά. Σύμφωνα με τις Αρχές της Βενεζουέλας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκαν, ενώ συνολικά τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη χώρα.

Η Delta Force είχε προετοιμαστεί σχολαστικά. Στις ΗΠΑ είχε κατασκευαστεί πιστό αντίγραφο του συγκροτήματος το οποίο οι Αμερικανοί στρατιωτικοί μελέτησαν με προσοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε όταν βρεθούν στο πεδίο να κινούνται σαν να γνωρίζουν τον χώρο από πρώτο χέρι.

Είχαν παρθεί όλα τα μέτρα για όλα τα σενάρια. Υπήρχε ακόμη και διαπραγματευτής του FBI μαζί με άλλον ειδικό εξοπλισμό σε περίπτωση που ο Μαδούρο προλάβαινε να κλειδωθεί σε κάποιο περιφραγμένο δωμάτιο ή χώρο. Τελικά, τίποτα από αυτά δεν χρειάστηκε. Ο Μαδούρο προσπάθησε να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο, αλλά συνελήφθη πριν προλάβει να αποκλειστεί, κι από εκεί και έπειτα όλα είναι ιστορία.

Το «aftermath» της επίθεσης

Τα ελικόπτερα με τους αιχμαλώτους απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς την Καραϊβική, υπό την προστασία μαχητικών αεροσκαφών. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Φλόρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Iwo Jima, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε αργότερα φωτογραφία του Μαδούρο υπό κράτηση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «επίθεση χωρίς προηγούμενο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Από στρατιωτική άποψη, η επιχείρηση θεωρείται υποδειγματική. Από πολιτική, όμως, αφήνει πίσω της ένα τεράστιο κενό εξουσίας σύμφωνα με τον Guardian.

Από την πλευρά του ο Μάθιου Σάβιλ, αναλυτής στο think tank Royal United Services Institute, επισημαίνει: «Οι Αμερικανοί έχουν απομακρύνει το ζεύγος. Εντυπωσιακό, αλλά δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί “αποκεφαλισμός”».

Η Βενεζουέλα εισέρχεται σε περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, με τον κίνδυνο εσωτερικής σύγκρουσης και διεθνούς έντασης να παραμένει υψηλός. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Operation Absolute Resolve θα καταγραφεί ως μια από τις πιο εντυπωσιακές -και αμφιλεγόμενες- επιδείξεις αμερικανικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών με ενδεχόμενες συνταρακτικές γεωπολιτικές συνέπειες.