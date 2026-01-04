Κόσμος

Βενεζουέλα: Πώς οι ΗΠΑ «έριξαν το σκοτάδι« στο Καράκας – Ο Τραμπ υπονοεί χρήση κυβερνοεπιθέσεων

«Τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά λόγω μιας συγκεκριμένης τεχνογνωσίας που διαθέτουμε» είπε ο ίδιος
Τραμπ
Ο Τραμπ στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου / REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε κατά τις χθεσινές (3/1/2026) του δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν κυβερνοεπιθέσεις ή και άλλες τεχνικές για να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Καράκας κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Αυτές οι επιχειρήσεις, που φαίνεται να χρησιμοποίησαν κατά της Βενεζουέλας, είναι συνήθως απόρρητες, με τις ΗΠΑ να θεωρούνται μία από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στον τομέα των κυβερνοεπιχειρήσεων.

«Ήταν σκοτεινά, τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά λόγω μιας συγκεκριμένης τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, ήταν σκοτεινά και ήταν θανατηφόρα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαρ α Λάγκο, όπου περιέγραψε την επιχείρηση.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι η Κυβερνοδιοίκηση των ΗΠΑ, η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ και οι διοικήσεις των μαχητικών δυνάμεων «άρχισαν να εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα» για να «δημιουργήσουν ένα μονοπάτι» για τις αμερικανικές δυνάμεις που πέταξαν στην χώρα νωρίς το Σάββατο. Εκείνος βέβαια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα «μέτρα».

Σημειώνεται πως η ομάδα διαδικτυακής παρακολούθησης NetBlocks ανέφερε απώλεια σύνδεσης με το διαδίκτυο στο Καράκας κατά τη διάρκεια των διακοπών ρεύματος το πρωί του Σαββάτου.

Ο Αλπ Τόκερ, ιδρυτής της NetBlocks, δήλωσε ότι εάν οι κυβερνοεπιθέσεις συνέβαλαν σε αυτές τις διακοπές, «θα ήταν στοχευμένες και δεν θα επηρέαζαν τον ευρύτερο χώρο του δικτύου».

