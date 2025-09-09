Βερολίνο: Εμπρησμοί σε πυλώνες άφησαν χωρίς ρεύμα 50.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Φωτιά που ξέσπασε σε 2 πυλώνες υψηλής τάσης, το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) προκάλεσε τεράστιες διακοπές ρεύματος σε όλο το Βερολίνο, βυθίζοντας στο σκοτάδι τουλάχιστον 44.000 σπίτια και περίπου 4.000 επιχειρήσεις.

Οι αρχές που εξετάζουν τόσο την πρόκληση φωτιάς όσο και τις διακοπές ρεύματος αναφέρουν «βλέπουν» πως πρόκειται για εμπρηστική επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι 2 πυλώνες ρεύματος που τυλίχθηκαν στις φλόγες επιλέχθηκαν επίτηδες ως στόχοι για να προκαλέσουν την συσκότιση του Βερολίνου.

Πληροφορίες του berliner-kurier.de αναφέρουν πως οι δράστες τύλιξαν ατσάλινες αλυσίδες γύρω από τα καλώδια των πυλώνων ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στα καλώδια, προκαλώντας βραχυκύκλωμα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι δράστες και άγνωστα τα κίνητρά τους.

Πέρα από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, επηρεάστηκαν 16 σχολεία, 7 γηροκομεία και αρκετοί πυροσβεστικοί σταθμοί.

Αρκετοί ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Αμέτρητα φανάρια τέθηκαν εκτός ελέγχου, προκαλώντας χάος στους δρόμους του Βερολίνου.

Er … Berlin is down!



A massive power cut in Berlin has left about 50,000 homes without electricity, after 2 high-voltage masts ‘caught fire’ in a suspected arson attack.



Can’t wait for battery storage in the UK! Totally safe and reliable, not a target at all. pic.twitter.com/7Qpa933KTt — Bernie (@Artemisfornow) September 9, 2025

Ο φορέας του δικτύου αναφέρει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μεταβαίνοντας σε εναλλακτικές γραμμές. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο ότι 15.000 πελάτες που επηρεάστηκαν έχει πλέον κανονικά ρεύμα.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διακοπή ρεύματος και οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και υπομονετικοί.

Στις έρευνες συμμετέχει και η κρατική υπηρεσία ασφάλειας για να διαπιστωθεί ποιος έκανε την εμπρηστική επίθεση και ποιοι οι σκοποί του.