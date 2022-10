Επίθεση κοντά στην ιρανική πρεσβεία στο Βερολίνο δέχτηκαν τρεις άνδρες με συνέπεια να τραυματιστούν όταν τους χτύπησαν άτομα που φορούσαν μάσκα και οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι επιτιθέμενοι, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα από κασκόλ, κατέβασαν σημαίες και πανό που ήταν κρεμασμένα από ένα τροχόσπιτο που ήταν σταθμευμένο κοντά στην ιρανική πρεσβεία. Στη συνέχεια οι δράστες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα του τροχόσπιτου και ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των επιτιθέμενων και των επιβαινόντων του οχήματος.

Τρεις από τους διαδηλωτές τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Five assailants with knives and sticks attacked a sit-in of Iranian protesters outside the Islamic Republic’s embassy in Berlin in early hours of Sunday, and stabbed one of them.

They then tore up anti-regime posters and left with their Porsche, a protester told @IranIntl_En. pic.twitter.com/mKvMupPX0s