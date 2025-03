Βίκτορ Όρμπαν: Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν στο Λονδίνο να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Την εκτίμηση ότι στη σύνοδο του Λονδίνου με τη συμμετοχή συμμάχων της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που πήραν μέρος αποφάσισαν ότι θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) αργά το βράδυ της Κυριακής (02.03.2025).

Στο μήνυμά του στο Χ ο Βίκτορ Όρμπαν σημειώνει, παράλληλα, ότι η Ουγγαρία παραμένει στην πλευρά της ειρήνης, επαληθεύοντας για ακόμη μία φορά την υποστήριξή του στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν σήμερα στο Λονδίνο ότι θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο αντί να επιλέξουν την ειρήνη. Αποφάσισαν ότι η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αυτό είναι κακό, επικίνδυνο και λάθος. Η Ουγγαρία παραμένει στην πλευρά της ειρήνης. Ceterum censeo».

European leaders decided in London today that they want to go on with the war instead of opting for peace. They decided that Ukraine must continue the war.



This is bad, dangerous and mistaken. Hungary remains on the side of peace. Ceterum censeo.