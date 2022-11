Ένας διευθυντής του καταστήματος ήταν αυτός που άνοιξε πυρ σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ανθρώπους σε ένα Walmart της Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με αναρτήσεις των εργαζομένων του Walmart στην πόλη Τσέζαπικ της Βιρτζίνια, ο διευθυντής ονομαζόταν Andre Bing. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει πως είναι ήδη νεκρός.

Στις 10:12 μ.μ. αστυνομικοί έσπευσαν έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς μέσα σε κατάστημα της Walmart, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίο Κοσίνσκι στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «λιγότεροι από 10» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά αρνούμενος να κάνει γνωστό τον ακριβή αριθμό.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε. Ο Κοσίνσκι δήλωσε πως, «απ’ όσα γνωρίζει», οι αστυνομικοί δεν δέχθηκαν πυρά.

Βίντεο που έχει αναρτήσει η εργαζόμενη, δείχνει τον διευθυντή να κάνει πλάκα και να είναι ευδιάθετος λίγη ώρα πριν προκαλέσει μακελειό!

