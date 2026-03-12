Κόσμος

Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο με δύο τραυματίες – Νεκρός ο δράστης

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς
Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο με δύο τραυματίες – Νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Βιρτζίνια, μετά από επεισόδιο πυροβολισμών που έγινε σε πανεπιστήμιο το απόγευμα της Πέμπτης, 12.03.2026.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

Η επίθεση σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί της Πέμπτης όταν, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης έχει εξουδετερωθεί, ωστόσο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί στοιχεία σχετικά με πιθανά θύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
73
66
61
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo