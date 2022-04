Μετά τις φωτογραφίες και το βίντεο από τη συνάντησή του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, “φούντωσαν” ξανά οι φήμες για σοβαρό πρόβλημα υγείας του Ρώσου προέδρου.

Δημοσίευμα της «Daily Mail», «αποκρυπτογραφεί» την εικόνα του, περιγράφοντάς τον πρησμένο ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο βίντεο κρατά συνεχώς σφιχτά με το χέρι του το τραπέζι, εν μέσω φημών πως παλεύει με καρκίνο του θυροειδούς.

This photo has gone viral but I don’t think many who have seen this photo realize he sat like this for 15 minutes of his meeting with Shoigu. His back didn’t move once and he held the desk all the time. https://t.co/Yr1Rz4Bpb3