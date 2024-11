Βολιβία: Ένοπλοι κατέλαβαν στρατιωτική εγκατάσταση και κρατούν αιχμαλώτους

Ένοπλοι στη Βολιβία πήρε τον έλεγχο μιας στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στην πόλη Κοτσαμπάμπα, ενώ κρατά αιχμαλώτους στρατιώτες, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή (01.11.2024).

Η Κοτσαμπάμπα, όπου ένοπλοι κατέλαβαν την εγκατάσταση, βρίσκεται στην κεντρική Βολιβία και φιλοξενεί πολλούς υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Η ανακοίνωση περιέγραψε την ένοπλη ομάδα ως «παράτυπη», σημειώνοντας ότι είχε επίσης θέσει υπό τον έλεγχό της πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες ισοδυναμούν με προδοσία.

Ο στρατός κάλεσε όσους ευθύνονται για την κατάληψη του στρατώνα να τον εγκαταλείψουν «αμέσως και ειρηνικά».

Η κατάληψη της στρατιωτικής εγκατάστασης θεωρείται απάντηση στις προσπάθειες, τις προηγούμενες ημέρες, των δυνάμεων ασφαλείας να διαλύσουν τα οδοφράγματα που έχουν στήσει σε αυτοκινητόδρομους οι υποστηρικτές του Μοράλες.

Ο Μοράλες και ο νυν πρόεδρος Λουίς Άρσε προέρχονται και οι δύο από το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα της Βολιβίας και κάποτε ήταν σύμμαχοι αλλά πλέον είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Στις αρχές της εβδομάδας ο Μοράλες κατηγόρησε τον Άρσε ότι αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει.

#BREAKING #Bolivia Bolivian police and military are dispersing former President Evo Morales’ supporters blocking roads in Cochabamba, reports El Deber.



