Βολιβία: Χειροπέδες σε Μοράλες αν γυρίσει – Απέλαση διπλωματών του Μαδούρο!

Ο πρώην πρόεδρος ‘Εβο Μοράλες μπορεί να επιστρέψει στη Βενεζουέλα από την αυτοεξορία του στο Μεξικό, αλλά θα πρέπει να “λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης” για παρατυπίες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών της 20ής Οκτωβρίου και για “κατηγορίες διαφθοράς”, δήλωσε η Τζανίν Ανιές, την Παρασκευή (15.11.2019).

Ο Μοράλες “έφυγε από μόνος του” για το Μεξικό και αν πρόκειται να επιστρέψει στη Βολιβία “πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπάρχει ένα εκλογικό αδίκημα και πολλές κατηγορίες για διαφθορά στους κόλπους της κυβέρνησής του”, δήλωσε η Ανιές κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνάντησης με τους ανταποκριτές ξένου Τύπου, τρείς ημέρες αφότου αυτοανακηρύχθηκε μεταβατική πρόεδρος.

O Μοράλες ζει εξόριστος στο Μεξικό από την Τρίτη (12.11.2019), αλλά την Τετάρτη (13.11.2019) δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Βολιβία για να “ειρηνεύσει” τη χώρα του.

Εν τω μεταξύ, η νέα κυβέρνηση της Λαπ Παζ ανακοίνωσε την Παρασκευή (15.11.2019) την πρόθεσή της να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας και να απελάσει όλους τους διπλωμάτες του.

Η Τζανίνε Ανιές, η οποία έχει δεσμευτεί να οδηγήσει τη Βολιβία σε εκλογές στις αρχές του 2020, διαμήνυσε ότι είναι “έτοιμη” να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

Και αυτό, διότι νωρίτερα, το Καράκας επέκρινε με σφοδρότητα το “πραξικόπημα” στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Έβο Μοράλες από την προεδρία.

Δείτε σχετικό tweet:

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του την Κυριακή (10.11.2019), οι υποστηρικτές του διαδηλώνουν καθημερινά και ταραχές σημειώνονται με τις δυνάμεις της τάξης, κυρίως στην πρωτεύουσα Λα Πας.

Δείτε σχετικό video:

Not on mainstream media: The indigenous people of #Bolivia continue peacefully marching against the violent US-backed coup that toppled their democratically elected President, Evo Morales. pic.twitter.com/3itvwTwFOC

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) November 15, 2019