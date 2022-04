Τον γύρο του κόσμου κάνουν τον τελευταίο καιρό πολλές εικόνες από την Ουκρανία που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και της φρίκης, μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου είναι όμως πλέον εμφανές ακόμα και στο πρόσωπο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά από 40 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, κυκλοφορούν στα social media δύο φωτογραφικά πορτρέτα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δείχνουν που δείχνουν πώς ήταν ο ίδιος πριν και μετά την εισβολή των Ρώσων.

Η μία φωτογραφία έχει τραβηχτεί λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η δεύτερη είναι του Γαλλικού Πρακτορείου κατά την 40η μέρα της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων.

Η φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου είναι από την επίσκεψή του προέδρου της Ουκρανίας στη Μπούτσα, όπου διαπράχθηκαν ρωσικές θηριωδίες κατά αμάχων. «Παρέχουμε τη μέγιστη πρόσβαση στους δημοσιογράφους στη Μπούκα και σε άλλες χώρες που απελευθερώθηκαν στην Ουκρανία. Σε εκατοντάδες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Και ενδιαφερόμαστε να είναι εδώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι γίνεται! Για να δείξουν στον κόσμο τι έχει κάνει η Ρωσία», τόνισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1