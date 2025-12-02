Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων»

Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο αμερικανικός οδικός χάρτης περιορίστηκε και οριστικοποιήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης και της Φλόριντα
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία την Τρίτη (02.12.2025), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την Ουκρανία για ένα πλαίσιο ειρήνης κατέληξαν σε ένα κείμενο 20 σημείων, προερχόμενο από την αρχική αμερικανική πρόταση των 28 σημείων.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το κείμενο «συμπυκνώθηκε» στη Γενεύη και βελτιώθηκε περαιτέρω το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, στο πλαίσιο νέων διαβουλεύσεων ανάμεσα στις ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες, γράφει το Sky News.

Μιλώντας στους Ιρλανδούς δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ορισμένα ζητήματα «πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», περιγράφοντας ωστόσο τη στιγμή ως «ταυτόχρονα από τις πιο δύσκολες και τις πιο αισιόδοξες» για την Ουκρανία.

«Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Τραμπ»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να παρουσιάσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν το κοινό αμερικανο-ουκρανικό σχέδιο ειρήνης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι περιμένει «άμεση ενημέρωση» από την αμερικανική αντιπροσωπεία μόλις ολοκληρωθούν οι συνομιλίες τους με τον Πούτιν και τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω κάθε μήνυμα που φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου· είμαι έτοιμος να συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «όλα θα κριθούν από τις σημερινές συνομιλίες».

«Τώρα περισσότερο από ποτέ υπάρχει πραγματική ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τα «σοβαρά βήματα» που κάνουν οι ΗΠΑ για να δρομολογηθεί μια λύση «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», αναφέρει το BBC.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μιχάελ Μάρτιν για τη θερμή υποδοχή, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αυτή γίνεται σε μια καμπή για την Ουκρανία.

Επανέλαβε τέλος ότι βασικός στρατηγικός στόχος του Κιέβου είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ένας στόχος που – όπως είπε – συνδέεται άμεσα με τη διπλωματική πρόοδο των τελευταίων εβδομάδων.

