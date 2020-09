Τριώροφη πολυκατοικία σε προάστιο της Βομβάη κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, όπως μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ επικαλούμενα αξιωματούχους.

Για άλλους 20 ως 25 ανθρώπους εκφράζονται φόβοι ότι είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου, που βρίσκεται στο Μπιγουάντι, σύμφωνα με τον Σάτια Πραντάν, επικεφαλής της εθνικής δύναμης αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, περίπου 20 άνθρωποι διασώθηκαν από κατοίκους της περιοχής.

Το Μπιγουάντι απέχει περίπου 38 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βομβάης.

Video: The building caved in early on Monday, police said, adding search and rescue operations are under way#BhiwandiBuildingCollapse pic.twitter.com/QO7qfZ4jai — TOI Mumbai (@TOIMumbai) September 21, 2020